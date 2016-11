Notícia Escac al Govern La marxa d’Alcobé posa en safata els atacs de l’oposició El cap de Govern, Toni Martí, mostra el seu suport al ja exministre Jordi Alcobé durant la compareixença per anunciar la seva dimissió, dissabte. Autor/a: SFGA/CESTEVE

La pressió ha pogut amb ell i, finalment, el ministre Jordi Alcobé ha presentat la seva dimissió irrevocable. Ja ho havia intentat fa tres setmanes, però, aleshores, el cap de Govern el va ratificar en el càrrec i li va reiterar la seva confiança. Ara Alcobé ha dit prou i Toni Martí l’ha volgut acompanyar en l’escenificació de l’anunci de la seva renúncia, dissabte al matí. Convocar un dissabte al matí els mitjans de comunicació a una compareixença urgent per explicar la dimissió d’un ministre és mig trampa, ja que dos dels tres diaris nacionals, entre ells EL PERIÒDIC, no treuen edició en paper en diumenge.



Durant la seva intervenció, Alcobé va argumentar que plegava perquè la campanya endegada contra ell no perjudiqués ni el Govern ni el projecte polític que defensa. «No contribuiré a que, mantenint-me en el Govern, s’utilitzi la meva persona per desgastar el projecte de Demòcrates per Andorra i el Govern, i tot això degut a la resolució amb èxit de la crisi de Banca Privada d’Andorra». El ministre, per tant, considera que li han fet el llit ja que hi ha sectors [no va dir noms] que no han perdonat al Govern la intervenció i desmantellament de BPA.



Alcobé, titular de la cartera d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, va insistir que «cap persona no està per sobre del projecte i del país» i, per això, va decidir donar un pas enrere. El cap de Govern va lamentar que «plega un gran ministre» i va qualificar de « molt dur defensar l’interès general» a Andorra. Dissabte, Martí encara no tenia substitut per a Alcobé i, de moment, assumirà ell les seves funcions. Entre els encàrrecs del ja exministre hi havia la reforma de la Funció Pública. Precisament, la Plataforma de Funcionaris va demanar reiteradament la dimissió d’Alcobé, amb qui no volien seguir negociant.



ELS ANTECEDENTS / El passat 4 d’octubre, el mateix dia d’una sessió de control al Govern al Consell General, el setmanari El Triangle va difondre uns correus electrònics en què es posava en evidència els assessoraments de Meritxell Mateu a BPA mentre exercia de consellera general. En els correus, a més, citava contactes amb diversos ministres, entre els quals Alcobé. Davant la tensió generada al Parlament, aquella mateixa tarda Mateu va dimitir, tot i reiterar la seva innocència.



El 13 d’octubre, el ministre Alcobé va comparèixer per donar explicacions sobre els seus moviments bancaris a BPA –que s’havien fet públics, com els del ministre Espot– i va revelar que va ser analista financer de l’entitat durant un any i mig quan ja era ministre, en la primera legislatura de Martí. Alcobé va explicar que havia posat el seu càrrec a disposició del cap de Govern però aquest es va afanyar en confirmar-lo en el càrrec.



En aquell moment, vam pecar d’innocència perquè, tot i saber que és incompatible que un ministre treballi per un privat mentre exerceix el seu càrrec, vam suposar que hi havia algun argument legal pel qual ho va fer ja que ho va explicar a la roda de premsa. Immediatament, però, oposició i funcionariat li ho van retreure i des d’aleshores no ha parat de rebre. A més, també s’ha sabut que un soci en una societat d’Alcobé és membre de l’INAF. Davant de les dures crítiques i l’amenaça liberal de presentar una moció de censura al Govern, Alcobé ha optat per retirar-se.



Martí va insistir en el suport a Alcobé. «Justament perquè va optar per l’interès general, alguns, avui, li fan pagar aquesta tria», va assegurar. El cap de Govern va destacar «l’ètica» del ministre i va concloure que la persona que el substitueixi «podrà ser igual de bona però no millor».



DA li dóna suport però queda tocat



El secretari d’Organització de DA, Esteve Vidal, ha dit que «el senyor Alcobé ha comès un error i ha dimitit, té una conducta honesta i irreprotxable, m’agradaria pensar que la resta de polítics farien el mateix». El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, ha admès que «és una pèrdua significativa» per al partit.



Ld’A no descarta la moció de censura



Després d’aplaudir la decisió del ministre Alcobé, el Grup Parlamentari Liberal manté la moció de censura com a una opció per assegurar l’estabilitat del país davant els esdeveniments que van sorgint. Liberals d’Andorra també subratlla que hi ha inestabilitat tant al Govern com al partit demòcrata.



El PS diu que arriba «tard i d’amagat»



El PS ha celebrat la decisió d’Alcobé, però ha lamentat «que aquesta arriba molt tard i, tot s’ha de dir, no de la millor manera: gairebé d’amagat. Novament, però, ens trobem que l’executiu de DA reacciona tard, com en altres temes, i ha gestionat malament la crisi». També considera que s’ha anunciat gairebé «d’amagat».



SDP insta Martí a posar ordre



SDP també ha manifestat que «ja era hora» que Alcobé presentés la seva renúncia al càrrec perquè s’ha d’actuar segons l’ordenament jurídic. També ha aprofitat per demanar al cap de Govern que «reaccioni» , «faci un canvi de rumb» i «redreci», sinó considera que caldrà plantejar-se fer-hi alguna cosa. Moció?