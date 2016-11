L’Esbart Sant Romà estrena nou espectacle: Traces

L’Esbart Sant Romà torna a l’acció després d’un parell d’actuacions al mes d’octubre per a les Festes de la Tardor de Lleida i per a l’aniversari de l’Illa Carlemany. Aquesta vegada, el grup folklòric encampadà estrena un nou espectacle que ha batejat com Traces.



Aquest es presentarà a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp el pròxim dissabte 26 de novembre a les deu de la nit i l’endemà diumenge 27 a les sis de la tarda.



El nou espectacle del Sant Romà, que consta de sis peces de les quals tres són de nova creació, convida els espectadors a construir l’espectacle des de la seva pròpia perspectiva a partir del traç que els solos, els duets i les interpretacions en grup defineixen a través de les diverses coreografies.

Tres peces de nova creació / El Cos de Dansa i la secció de Juvenils i Infantils de l’Esbart seran els encarregats de posar en escena les diferents coreografies en un espectacle d’una hora de durada i a un preu de cinc euros, al qual els espectadors podran gaudir de danses que ja han estat estrenades per la companyia, com D-Sentir, Arbre i Encís amb música de Xalupa, Xavier Dallerès i Maria del Mar Bonet, respectivament, i altres de nova creació com Ball a sa plaça, Sona Bé i Traces, amb música del Grup Música Nostra, Amansalva, Coetus i Kepa Junkera.



Al nou espectacle Traces, els dansaires s’atreviran amb un estil més percussionista i aportaran un nou «toc de bastó» innovador, orquestrat pel músic andorrà Lluís Cartes, segons explica el grup folklòric.



L’espectacle, que compta amb el patrocini del Comú d’Encamp i la col·laboració de Mercacenter, tindrà a disposició del públic les entrades, que són numerades, a través del web de MoraBanc – www.morabanc.ad/entrades– o al Departament de Cultura del Comú de la parròquia i a les oficines de turisme, tant d’Encamp i el Pas de la Casa.