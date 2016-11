La Mostra Gastronòmica d’Andorra compleix les noces de plata

Un any més, Ordino té a punt la Mostra Gastronòmica que aquest any tindrà connotacions especials pel fet de complir les noces de plata. 25 anys d’història deixen clar el posicionament de la parròquia que encapçala Àngel Mortés d’estima pels paladars, com així va admetre el conseller de dinamització i comercialització, Xavier Herver: «El bon menjar és una aposta que recolzem a Ordino i el que busquem des del Comú és això, un distintiu, que la gent sàpiga que aquí es menja molt bé».



L’agenda de la setmana està centrada en el menjar. Aquesta és la temàtica. Ahir a la tarda va començar amb una mena de trobada a la sala la Buna destinada als professionals del sector, a la qual es va explicar com confeccionar una carta de vins, a càrrec del Sommelier d’Estabilments Vidal Josep Baeta.



Per a avui el protagonisme es cedirà als nens. A les onze del matí, la Fleca Vilarrubla de la Cortinada s’ofereix a impartir un taller de xocolata destinat als estudiants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia. «Abans era un representant de la fleca al col·legi i aquest any hem fet a la inversa: són els escolars els que van a l’establiment i esperem arribar a la cinquantena d’inscrits», va assenyalar la cap d’activitats del comú, Maria Soto.



Demà, un altre taller també professional d’introducció al món ecològic en la restauració; aquest serà pràctic i s’enfocarà en tècniques culinàries, propietats organolèptiques i nutricionals, a càrrec del xef executiu de Biobio, Jordi Planes; el cuiner, Eduard Carabantes; i el dietista, Marc Gil.



Divendres hi haurà una de les activitats més peculiars: la cursa de Cambrers. Ja és tot un clàssic veure’ls córrer donant voltes al poble amb una safata, dos gots de plàstic i una ampolla d’aigua, amb l’uniform de la seva empresa. Herver va animar ahir a que la gent s’animi: «De moment esperem més d’una quarantena, però es poden apuntar tots els cambrers que vulguin», va convidar el conseller. Com a al·licient, hi haurà premi per als tres primers classificats, en forma de forfets mensuals i anuals per al Centre Esportiu d’Ordino.



Des d’ahir i durant tota la setmana, es pot visitar a la sala La Buna una exposició de cartells que vindrien a resumir la història d’aquesta activitat al llarg de les 24 edicions ja viscudes.



I diumenge, per acabar, la cirereta del pastís: la Mostra Gastronòmica al Centre de Congressos. Seran 22 empreses de restauració les que oferiran plats de tot tipus per degustar. Aquest any, com a novetat, es podrà reservar taula en el moment que es comprin les entrades, amb premis per a l’estand més ben presentat i al plat més tradicional. Poca novetat per a un format que, segons Herver, «funciona i volem mantenir». Amb tot, va incidir en què la gastronomia és una de les particularitats de la parròquia d’Ordino i que per això, el Comú vol fer més promocions sobre menjar al llarg de l’any a banda de la Mostra. «Estem en un procés embrionari d’una possible metamorfosi», va avançar.