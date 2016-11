Una exposició sobre l’addició a les xarxes

El Punt d’Informació Juvenil d’Encamp (PIJ) acollirà del dijous vinent fins el 9 de desembre la mostra fotogràfica Ús i @bús del jove artista encampadà Ruben Calvo, una exposició que pretén ser un punt de reflexió al voltant de l’addicció a les xarxes socials.



Segons Calvo, les fotografies que exposarà al PIJ, són situacions del dia a dia on el que ha buscat és reflectir que les actituds han canviat per la presència de les xarxes socials, «intentant fer una mica de crítica social perquè la gent se n’adoni de com ens han canviat, les xarxes, en el nostre quefer diari».



Per a aquesta exposició, Calvo ha comptat amb l’ajuda del l’ex fotògraf d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA Tony Lara, que l’ha ajudat a perfilar la tria de les fotografies en moments on, segons l’autor, «no acabava de veure la imatge o havia de polir alguna idea».



Pel que fa als aspectes tècnics de les instantànies, Calvo explica que «he utilitzat òptiques de 24 i 35 mm per aconseguir que l’espectador se situï a prop de l’escena». Per aquest motiu, les imatges s’allunyen de la fotografia artística, perquè el que l’artista busca és «definir el punt d’interès i ressaltar-lo».

La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 20.00. El projecte La Llançadora vol fomentar la col·laboració en una plataforma d’exposició per impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves d’Andorra, sigui quina sigui la seva disciplina: pintura, dibuix, grafit, fotografia, música, ball o escultura. Per poder reforçar els projectes de les joves promeses, diversos especialistes en diferents matèries assessoren els joves a l’hora de dur a terme la seva obra.