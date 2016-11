Notícia Bonell matisa que no va criticar Alcobé i que té «molt bona opinió d’ell» El Greco visitarà el país del 14 al 18 de novembre per a una nova avaluació La subsíndica Mònica Bonell en una roda de premsa anterior. Autor/a: TONY LARA

La subsíndica general, Mònica Bonell, va aclarir ahir durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents que les declaracions que va fer al programa La Rèplica de RTVA no eren «cap crítica» al ja exministre Jordi Alcobé. En la seva intervenció televisiva, Bonell va afirmar que el Grup Parlamentari Demòcrata no podia aprovar que un ministre hagués incomplert la normativa, tal com ell mateix havia admès davant dels mitjans de comunicació dies abans en explicar que havia compaginat la feina al Govern amb la d’economista a BPA durant un any i mig.



La subsíndica no va voler fer grans declaracions sobre la dimissió d’Alcobé. Únicament va deixar clar que té «molt bona opinió d’ell, de la seva persona i de la feina que ha fet com a ministre». De la mateixa manera, va matisar que les seves paraules a l’entrevista reflexaven l’opinió de tot el grup parlamentari i no la seva personal i responien a una pregunta «molt concreta».



Nova avaluació del GRECO / Bonell també va anunciar que del 14 al 18 de novembre tindrà lloc la visita del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) per una nova avaluació sobre la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, batlles i fiscals.



Segons es va detallar a la Junta de Presidents, el dia 15 de novembre el síndic general, Vicenç Mateu, rebrà els responsables del Greco i posteriorment es durà a terme una taula rodona amb representants dels grups parlamentaris i dels partits polítics del país que no estan al Consell General. Finalment, al migdia els avaluadors es reuniran amb la Comissió Permanent i a la tarda amb personal administratiu del Consell General.



Consell monogràfic de Salut / Així mateix, a la reunió de Junta de Presidents es va acordar que el monogràfic sobre afers socials i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a demanda del Partit Socialdemòcrata (PS) es farà el proper 17 de novembre i es preveu que s’allargui fins l’endemà.



També es va informar que la propera sessió ordinària al Consell General està prevista per l’1 de desembre. D’altra banda, aquest dijous se celebrarà una nova sessió de control al Govern en la qual els grups de l’oposició encara no han decidit si retiraran o reformularan les preguntes relacionades amb Alcobé.