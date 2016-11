Notícia Sant Julià se suma a l’impulsa de l’elèctric Fiveco promociona vehicles sostenibles i en vendrà de seminous a partir de 3.000 euros El conseller d’Obres, Joan Vidal. Autor/a: ANA / F.A.

Sant Julià de Lòria acull aquest cap de setmana la seva primera Fira del vehicle d’ocasió que, en consonància amb l’objectiu de fer promoció dels models més ecològics, es desenvoluparà sota el nom de Fiveco i donarà sortida a quilòmetres zero valorats en 3.000 euros o més. Entre l’oferta no constaran, no obstant, models basats en l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Així ho va reconèixer el mateix conseller d’Obres i Urbanisme, Joan Vidal, durant la presentació de l’acte preparat pels propers dies 12 i 13 de novembre. «Encara és massa d’hora per trobar al mercat» aquesta tipologia de cotxe. La venda d’automòbils seminous basats encara en els hidrocarburs quedarà contrarestada per tot un seguit d’activitats encarades a potenciar els motors més ecològics, tot donant la possibilitat de provar-los al mateix recinte.



Fiveco, que aplegarà des d’integrants de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) fins a asseguradores –tot passant per empreses de bicicletes– i tindrà lloc de les 11 del matí a les vuit del vespre de dissabte i de les deu del matí a les sis de la tarda pel que fa a la jornada del diumenge, a l’aparcament del Prat Nou.



L’esdeveniment ha estat pensat amb «pressa» però amb el temps suficient com perquè l’envelat instal·lat sigui amortitzat. L’espai ha tingut un cost de 34.000 euros que sufragaran compartidament els quatre departaments que amortitzaran la fira amb el Canòlich Music Festival, la fira de microproductors de vi i, finalment, la Fira de Santa Llúcia.