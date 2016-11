Albicy, el millor assistent i recuperador de l’ACB

Les últimes jornades Andrew Albicy ha demostrat una progressió força significativa respecte al que havien estat les seves primeres aparicions amb el BC MoraBanc Andorra. El base francès es troba entre els destacats de la competició encapçalant tres rànquings individuals, encara que només dos són positius.



Les onze assistències que va ser capaç de repartir en el partit de diumenge davant l’UCAM Múrcia el fan estar entre els més destacats de la setena jornada de la Lliga Endesa. El millor del cap de setmana va ser Ante Tomic (FC Barcelona Lassa), amb una valoració de 33 aconseguida en el gran clàssic de l’ACB contra el Reial Madrid. Va aportar dinou punts, set rebots i cinc assistències. En punts el millor de la jornada va ser Deividas Dulkys (Río Natura Monbus Obradoiro), en rebots Fran Vázquez (Iberostar Tenerife) i en robatoris de pilota Kyle Kuric (Herbalife Gran Canària).



Albicy és el millor assistent de la Lliga Endesa en el que va de temporada, amb un total de 41, que signifiquen 6,83 per partit. El segueixen Facundo Campazzo (UCAM Múrcia) amb 6,67 i Sergi Llull (Reial Madrid) amb 5,83. Un altra estadística que lidera és la de recuperacions, amb dues per matx, per un total de dotze en els sis partits que ha jugat. Segon és Shane Larkin (Baskònia) amb 1,86 i tercer Campazzo amb 1,83. Malauradament també encapçala una classificació que no és positiva, que és la de pèrdues de pilota. És qui més en perd amb 3,83 per enfrontament, igual que Campazzo. N’acumulen ja 23. Per darrera es troben Mickey McConnell (Obradoiro), Tyrese Rice (FC Barcelona) i Lluís Costa (ICL Manresa) amb tres.