Notícia Octubre registra la millor ocupació des del 2011 El desè mes de l’any obté un 45,61% de ple als establiments hotelers Turistes al carrer de la Unió. Autor/a: MARICEL BLANCH

El passat mes d’octubre va registrar un 45,61% d’ocupació, el millor percentatge registrat des del 2011 en el mateix període segons dades de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Aquesta xifra representa un 4,87% més que la mitjana mensual del desè més de l’any calculada entre 2011 i 2015 i que se situa en 40,74%. Respecte l’any passat, el mes d’octubre registra un creixement en ocupació del 5,74%.



Tal com ja s’apuntava el mes passat, la previsió per a finals d’any és tancar per sobre de la mitjana anual que està en 52,29%. Per ara, la mitjana calculada entre gener i octubre se situa ja en un 56,19% d’ocupació.



Pel que fa a l’històric, el pitjor mes d’octubre es va registrar el 2014 amb només un 34,99% d’ocupació hotelera, gairebé un 11% menys que l’any anterior. L’any 2012 i 2013 les dades fregaven el 40% i el 2011 el superava en poca mesura amb un 41, 47%.



Aquest és el cinquè més de l’any en què s’aconsegueixen les millors xifres dels últims cinc anys. Concretament, els mesos amb més bons resultats respecte als períodes procedents han estat març, juny, juliol, setembre i octubre, sent el primer el que acumula el percentatge més elevat (74,68%) com a conseqüència de les vacances de Setmana Santa.



Sense comparar les dades amb els anys anteriors, enguany el mes que ha registrat la xifra més alta en ocupació d’establiments turístics és el febrer amb un 79,86%. El segueixen el març amb un 74,68% i el gener amb un 73,58%.