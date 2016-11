Complir objectius

Nova temporada i nous objectius per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’entitat compta amb un plantejament per a cadascun dels seus corredors d’esquí alpí en els diferents calendaris que afronten. Espera que tots donin un pas endavant per poder assolir les fites que tenen imposades i tinguin un paper més destacat.



Aquesta és una temporada on la FAE s’autoexigeix per arribar als objectius que es planteja. «Estem en la bona línia de treball però no estem on volem», assegura Carles Visa, director tècnic de l’ens. La principal fita que es marquen és la d’obtenir els primers punts en la Copa d’Europa, que signifiquen resultats positius en aquest calendari i que ajudarà a les posicions de sortida per poder optar a classificar-se per a les segones mànegues a la Copa del Món. En el programa principal també es troben els Campionats del Món, que es disputen a l’estació suïssa de Saint Moritz del 6 al 19 de febrer. Aquesta és «una cita important, que tenim en ment», però que no fa canviar la planificació. Confien en classificar un bon nombre de corredors perquè «en agradaria anar amb una delegació el més gran possible».



La temporada de Mireia Gutiérrez està centrada en els calendaris de la Copa d’Europa i del Món. La FAE es fixa en la seva progressió més que en les classificacions que obtingui. «Té un marge de progressió important. Hem d’incidir en pujar el seu nivell d’esquí, de tal manera que no caiguem en els errors de l’any passat en què només valia el resultat», exposa Visa, subratllant que busquen una Gutiérrez «més competitiva que l’any passat». Igual s’ho planteja la mateixa corredora. «No vull parlar de resultat. Parteixo de la base de millorar el meu esquí», afirma l’esquiadora, remarcant que aquesta temporada «no tinc pressió». Se centra en el treball diari per donar passes endavant: «Quan tens bon nivell en Copa d’Europa o guanyes FIS fàcil els resultats a Copa del Món venen. No vull tampoc posar-me fites a cada carrera perquè al final deixes de fer el primordial, que és esquiar».Tot i així, en el seu pensament està «arribar al màxim circuit, que és la Copa del Món», campionat «on m’agradaria estar entre les millors del món en eslàlom». Dissabte debuta aquesta temporada en aquest calendari i en la seva disciplina favorita, a l’estació finlandesa de Levi.



A l’equip femení Sara Raméntol i Carmina Pallàs tenen els objectius de rebaixar punts FIS. Disputaran al llarg del curs curses FIS, i de la Copa d’Europa si obtenen resultats satisfactoris. La presència de Sissi Hinterreitner es complica per la lesió a l’esquena que arrossega i que la pot fer passar pel quiròfan tot i els intents que s’han realitzat per provar d’evitar ser operada.

Equip masculí / En les disciplines de velocitat Marc Oliveras haurà d’estar entre els vint primers de la Copa d’Europa, mentre que Kevin Courrieu i Matías Vargas continuant adquirint experiència, amb la millora de punts com a camí a seguir, a més d’obtenir la classificació pels Mundials júnior, que es desenvolupen a Are (Suècia) del 6 al 14 de març. Joan Verdú i Àxel Esteve també tindran alguna aparició en velocitat de forma puntual. El seu perfil és més tècnic, però ho faran per adquirir aptituds de cara al gegant. L’equip masculí participarà del 14 al 18 de novembre a Tignes en curses FIS. El dia 21 es desplaçaran a Panorama/Nakiska (Canadà) per participar en una sèrie de curses del campionat Nor-Am, per passar posteriorment a Reiteralm (Àustria) i competir a les primeres copes d’Europa el 20 i 21 de desembre.



El conjunt tècnic amb Verdú i Àxel Esteve es posicionen per ser entre els trenta primers a la Copa d’Europa. Altres com Josh Alayrach, Robert Solsona i Xavi Salvadores provaran de millorar també rànquings. Tot ells participaran a l’estada que realitza la FAE a Canadà. Verdú, que setmanes enrera va devutar en una copa del Món a Soelden (Àustria), té clar que espera «estar entre els trenta primers en Copa d’Europa en gegant i supergegant, que és on em sento més còmode, per mica en mica agafar posicions i bons resultats». També espera repetir èxits de la temporada passada a la Nor-Am: «Intentaré fer bones carreres allà perquè em facilita molt la temporada».



Oliveras, que físicament es troba en perfectes condicions, els pròxims mesos «espero entrar en els vint primers en Copa d’Europa en velocitat. Si els assoleixo participaré a la Copa del Món, agafaré experiència i aniré a buscar els trenta» per poder superar la primera mànega. Per la seva part Esteve s’imposa «seguir millorar en punts FIS i ser més constant en Copa d’Europa. Fer alguna Copa del Món seria fer una bona temporada». Entre els més joves l’objectiu és continuar amb la seva formació i depenent dels resultats que vagin obtenint podran entrar als equips nacionals.