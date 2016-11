Notícia Presó per a quatre acusats de contraban Els acusats van reconèixer els fets durant el judici El tabac comissat. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

Acusació i defensa van acordar ahir sentència de presó per a quatre dels sis acusats d’un delicte de contraban, enxampats el 19 de juliol de 2015 per agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Seu d’Urgell en una pista forestal que uneix el Principat i el nucli de Bescaran, segons va informar ahir Ràdio Seu. Els detinguts, de nacionalitat espanyola, transportaven 6.000 paquets de tabac valorats en 21.942,90 euros. La mercaderia estava amagada en diversos dobles fons de dos vehicles, un Nissan Pick Up i un Mitsubishi L-200, que van quedar comissats.



Dos dels acusats (un dels quals no es va presentar a la vista de conformitat celebrada ahir al penal 2 de Lleida) van quedar absolts i els altres quatre van reconèixer la seva participació en els fets. Les diferents parts van acordar una pena de dos anys de presó i una multa de 43.885,8 euros per a dos dels homes, que consideren autors dels fets, així com nou mesos de presó i una multa de 21.942,90 euros per als altres dos implicats, als quals consideren còmplices.



L’acord es va prendre tenint en compte l’atenuant de reparació del dany, ja que tots els acusats han abonat les multes imposades. A més, tant la fiscalia com l’acusació particular, en representació de l’Estat espanyol, van acceptar retirar l’acusació de pertinença a grup criminal en concloure que no pertanyen a cap grup, sinó a una mateixa família.



Cap d’ells té antecedents penals i, per això, es va acordar que no hagin d’entrar a la presó amb la condició que no delinqueixin durant un període de dos anys.