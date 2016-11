Notícia Absolta l’exalcadessa de les Valls d’Aguilar de delicte de prevaricació Vidal estava acusada de manipular un concurs públic per donar feina al seu marit El nucli de Noves de Segre, a Valls d’Aguilar. Autor/a: Ràdio Seu

El jutjat penal número 2 de Lleida va decidir absoldre ahir l’exalcaldessa de les Valls d’Aguilar, Dolors Vidal, del delicte de prevaricació amb relació a la denúncia en què la fiscalia i l’acusació particular li atribuïen el fet d’haver manipulat un concurs de personal per facilitar que l’ajuntament del municipi contractés el seu marit, tal com va informar ahir Ràdio Seu. Vidal també va ser absolta del delicte de revelació de secrets, denunciat també per l’acusació particular.



La jutge no considera provat que es manipulés el concurs públic atès que aquest havia estat avalat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. La sentència afirma que «no ha pogut acreditar-se de forma certa i plena que la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i els seus posteriors actes administratius fins a finalitzar l’oposició patissin de vicis tals capaços de decretar-ne la nul·litat».



Els fets es van produir l’any 2009, quan el marit de Dolors Vidal es va presentar a aquest concurs de personal i va guanyar la plaça. L’actual portaveu del grup IVA-CP va ser alcaldessa entre el 2007 i el 2011.



Pel que fa a l’acusació de revelació de secrets, la jutge va reconèixer que hi va haver enregistraments al despatx d’alcaldia, però considera que no s’ha acreditat que tinguessin la intenció de «revelar i descobrir els secrets d’altres». En el judici també van declarar la qui era secretària municipal en el moment dels fets i una funcionària del consistori.