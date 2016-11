El nou Fener comporta notables canvis de circulació

Ahir van començar els treballs de renovació dels serveis i embelliment de l’avinguda del Fener. Aquestes obres garantitzen la remodelació de la xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals a l’avinguda del Fener –molt necessàries per tal de garantir-ne el seu correcte funcionament i durabilitat en el temps segons fonts comunals–, i tindran un cost d’1.986.608 euros amb una durada total de 6 mesos. Aquest projecte també afectarà els carrers adjacents (Carrer Sant Antoni, Isabelle Sandy, Ciutat de Sabadell, Pare Enric Graner i Picó) amb la substitució del tot el mobiliari urbà, l’enllumenat o l’arbrat. El conjunt del projecte d’embelliment té com a objectiu final l’establiment d’una correcta consonància entre l’avinguda del Fener i la Carlemany.



La reconstrucció es farà en tres fases per tal d’afectar el mínim possible els ciutadans que vagin a peu com aquells que circulin amb vehicle.



Amb aquesta finalitat, els treballs s’han organitzat buscant la lliure circulació d’automòbils en tot moment, així com també respectant l’activitat de comerciants, hotelers, restauradors, empreses... que tinguin el local dins de la zona afectada. Durant dates puntuals de gran afluència de turistes,com el pont de la Puríssima o les festes de Nadal, es reduirà o s’aturarà l’activitat de remodelació.

Canvis de circulació / En la primera part de la fase 1, que va des de la cruïlla del carrer Sant Antoni fins la sortida de l’aparcament comunal del Fener, els vehicles que hagin d’accedir als aparcaments del carrer Isabel Sandy, hauran de fer-ho per l’avinguda Carlemany o pel carrer Paraires, en funció de l’avançament de l’obra. A més, s’habilitarà el doble sentit de circulació des del carrer Ciutat de Sabadell fins a l’aparcament Hoste, avinguda Fener 23 i aparcament del Fener. L’accés a l’aparcament Vidal, Prat de les Oques, BPA i l’edifici Ribes s’haurà de fer per Paraires (la sortida dels aparcaments serà en direcció carrer de la Unió).



En la segona part de la fase 1, que afecta el tram des de la cruïlla Ciutat de Sabadell fins al carrer Enric Graner, l’accés a l’avinguda del Fener des de Ciutat de Sabadell romandrà tallat al trànsit. En el tram des de la cruïlla Ciutat de Sabadell fins a la gasolinera, l’accés a l’avinguda del Fener des d’aquest restarà tallat al trànsit (excepte veïns i clients d’hotels). En funció del transcurs de l’obra s’aniran obrint els aparcaments progressivament. Els vehicles provinents del carrer de l’Obac estaran obligats a girar cap al carrer del Picó, a excepció dels vehicles que es dirigeixin a la gasolinera.



Pel que fa a la fase 2, que comprèn el tram des de la sortida de l’aparcament comunal del Fener fins passada la cruïlla del carrer Ciutat de Sabadell, es tancarà l’accés per la carretera de l’Obac (excepte veïns del carrer Boïgues i per accedir a l’edifici administratiu del ministeri d’Interior). Els usuaris de l’aparcament comunal del Fener i els aparcament situats a carrer Sant Antoni hi hauran d’accedir des d’aquest darrer i la sortida serà en direcció carrer de la Unió, mentre que els dels aparcaments del carrer Isabel Sandy i edifici Noguer hi hauran d’accedir per l’avinguda Carlemany.



La primera part de la darrera fase, la 3, que engloba des del carrer de la Unió fins a l’entrada de l’aparcament del Prat de les Oques, obligarà els veïns dels edificis i aparcaments situats al carrer Isabel Sandy i Sant Antoni a accedir pel carrer Paraires. Per accedir als aparcaments del Banc de Sabadell i Ribes es donarà pas alternatiu des del carrer Sant Antoni o de la Unió.



En la segona part de la fase 3, des del tram que va de la gasolinera fins al carrer del Picó, el carrer Enric Graner serà de direcció obligatòria cap a Ciutat de Sabadell, a excepció dels vehicles que es dirigeixin a la benzinera i a l’aparcament Aleix. Per últim, el vehicles provinents del carrer de l’Obac estaran obligats a girar cap al Picó.