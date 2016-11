Violència de gènere sota els efectes de la cocaïna

Un home no resident de 29 anys va ser detingut el passat 31 d’octubre a un hotel d’Escaldes-Engordany després d’una pressumpta agressió a la seva parella i consum de cocaïna. L’habitacle on es trobaven els individus va quedar força malmès objecte de la violència que es va exercir quan es van produir els fets. En la mateixa línia, un home de la mateixa edat (en aquest cas resident) va ser detingut per la policia com a pressumpte autor de maltractaments físics a la seva parella, en aquest cas al domicili que compartien tots dos a la localitat d’Andorra la Vella. A més, el passat dissabte, una dona resident de tan sols 21 anys va cometre una sèrie de delictes contra la inviolabilitat de domicili i contra el patrimoni, entrant il·lícitament al domicili de la seva ex-parella, on hauria entrat trencant la porta a cops de peu. Tanmateix, la interessada estava en possessió de 2,2 grams de marihuana durant la detenció.



Pel que fa a les detencions relacionades amb delictes contra les forces policials, una dona de 34 anys i un home de 26 van ser detinguts en plena matinada durant el darrer cap de setmana en dos locals d’oci nocturn d’Escaldes per proferir injúries contra dos agents, en el segon cas arribant a llançar un got de vidre i causant desperfectes al vehicle oficial.



També cal destacar un resident de 41 anys que va desobeir la privació judicial del seu permís de conducció, així com un jove no resident de 21 anys que, localitzat a Sant Julià de Lòria, fou detingut per desobediència a una ordre d’expulsió governativa (en possessió de 0,6 grams d’haixix durant els fets).



La totalitat dels delictes contra la seguretat col·lectiva han estat per detencions a altes hores de la matinada en què els conductors van superar la taxa d’alcoholèmia d’1 g/l, arribant a la quantitat d’1,78 g/l en la situació més greu.