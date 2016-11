L’APRA exigeix «mantenir, íntegre, pel bé de tots» l’Acord Duaner

El sector més tradicional de l’economia andorrana i un dels que compten amb un major pes encara en l’actualitat, exigeix al Govern que s’expliqui «molt millor» sobre la negociació que impulsa a diverses bandes per a l’acostament a la Unió Europea (UE). L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) té clara la seva posició al respecte de l’associació i espera que els qui l’encapçalen la respectin «pel bé de tots».

Unanimitat en l’àmbit de la pagesia. Després de recollir el missatge llançat pel director executiu d’Europa i Àsia Central al Servei Europeu d’Acció Exterior i cap negociador de la UE, Thomas Mayr-Harting, a la seva trobada amb els actors que sustenten l’economia nacional i de nombrosos debats i intercanvis amb la pràctica majoria dels ramaders del país, l’APRA ha fet pública la seva postura en aquest procés: «Mantenir, íntegre», l’Acord Duaner assolit el 1990.

El conjunt d’agricultors va emetre ahir, després de reunir-se en junta per valorar les darreres notícies al voltant d’un Acord Duaner que veuen perillar a causa del camí d’entrada al mercat únic europeu, un comunicat en què «manté» de manera «molt ferma» la voluntat de seguir regint-se per aquest conveni. Auguren, de donar-se el cas contrari, la seva pròpia desaparició i fan extens el risc a la situació econòmica de tot el país avisant que «estan en joc les nostres explotacions, el conjunt del sector agrari i l’economia del país».

Temor a «altres escenaris» / Malgrat el compromís assumit reiteradament per l’Administració general i corroborat a través de la titular que els encapçala, l’APRA dubta sobre els «esforços» de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que va responsabilitzar-se públicament de representar a Brussel·les asseverant que ja els «valora» i que perseverarà en «expressar a Europa» tot vetllant per «les especificitats pròpies d’un sector agrícola d’alta muntanya». «Actualment, semblen altres els escenaris», lamenta el col·lectiu a través d’un escrit comú.

L’APRA va manifestar la seva «preocupació» vers la «força» que està prenent l’opció d’«incloure l’Acord Duaner en l’acord d’associació», tot i que es facin «algunes exclusions» perquè, tal com va advertir Mayr-Harting i com ha pogut saber EL PERIÒDIC a través de fonts participants del procés, «cap d’elles serà definitiva».



«Fins el moment present», afirmen els agricultors, han «confiat en els ministres i el cap de Govern», «màximes autoritats en la defensa dels interessos del país», recorden, perquè «sempre els van «manifestar la voluntat de respectar l’Acord Duaner, garantint la seva permanència». Tot apunta darrerament que això no serà del tot així. En vista d’això, l’APRA reivindica més i més detallada informació.

Raons en favor del manteniment / Les sol·licituds d’interacció i manteniment de les condicions actuals vénen precedides pels motius pels quals l’APRA veu evident la necessitat de donar continuïtat a l’Acord Duaner. Així, expliquen que «la capacitat de producció del sector agrari està molt condicionada per l’extrema climatologia andorrana i la complexa geografia del país», en les quals, emfasitzen, «el producte agrícola per excel·lència resulta ser el tabac» gràcies a l’«entorn polític-econòmic de reconeixement d’aquesta activitat» oficialitzat en el document que ara els preocupa.

Oportunitats limitades / L’APRA situa en el cultiu del tabac no només «la base de l’economia agrària» sinó la de «l’economia general del país», per la qual cosa conclou el seu posicionament en aquesta situació demanant a la part andorrana de la negociació que es lluiti per «garantir» la viabilitat de l’acord. «Les oportunitats que pot representar la Unió Europea per a l’agricultura i la ramaderia» són, lamenten i temen, «molt limitades» per les caracterítiques pròpies que té Andorra.