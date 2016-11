Notícia Traumatisme o fantasma? ‘Cuarto Milenio’ es fa ressò del cas d’una noia ingressada que veia el seu company mort Recreació de ‘Cuarto Milenio’ de la visita invisible del jove enamorat, emesa diumenge a Cuatro. Autor/a: CUATRO

Una parella (noi i noia) pateix un accident –l’any passat– durant una jornada d’esquí. Ingressen tots dos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i ell, malauradament, mor. Ella, però, creu que continua tenint-lo al seu costat, li parla al buit del sofà que té a tocar del llit on es recupera de l’accident. És només aire, un buit, un moble. No hi ha res. El seu cap, però, només li envia senyals de la presència de la seva parella, que interactua i que, fins i tot, li demana matrimoni.



No hi ha ningú i el personal sanitari que l’atén al·lucina. Què està passant? Què fa aquesta dona mantenint una conversa d’aquest manera? Cuarto Milenio, el programa de fantasmes i fantasmades de Cuatro, es va fer ressò d’aquest fet que, segons informen, va succeir a l’hospital andorrà farà un any. «La visita invisible del jove enamorat», ho titulen... És molt maco i queda genial perquè, a més, la presentadora, el programa, el format, l’ambient que es crea, és el que alimenta l’aura de misteri. El misteri... Els fenòmens paranormals, totes aquestes coses que tant fan volar la imaginació. I els coloms.



Ensurt



A Cuarto Milenio la història la presenta la Sònia, una infermera que porta 20 anys al centre hospitalari andorrà i que, si bé les haurà vistes de tots els colors durant aquesta dilatada trajectòria professional, el ben cert és que l’ensurt en aquest cas va ser dels grossos. Una pacient parlant sola, enamorada de la seva parella, actuant amb total normalitat davant un silenci sepulcral, un buit i el no-res. O sí, perquè el seu cap li enviava senyals, potser sensacions, que li feien veure i, el que és més important, sentir, sentir ben a prop, la presència de l’home.



La peça televisiva narra que, fins i tot, ell (o el no-ell) li va demanar matrimoni. Un punt més per fer d’aquesta inesperada història un bon relat per a l’opinió pública. Perquè és ben maco tot plegat.



Però la veritat ha de parlar de ciència, de salut, de procediments mentals propis d’una persona en estat de shock després d’un accident, d’una dona que havia deixat de prendre la medicació dins del seu procés de recuperació. Ella, malauradament, no sabia (fins que li van haver de dir) que la seva parella havia mort en el fatal accident.



En la mateixa peça, un expert en neurociència assumeix que el trauma hi és i que l’estat de consciència és irreal. És la vida real, les reaccions científicament demostrades de com arriba a actuar el cos humà i, especialment, la meravellosa maquinària de raonar, pensar i dirigir la nostra vida, que és el cervell.



El reportatge del fantasma enamorat es va emetre diumenge al programa Cuarto Milenio.