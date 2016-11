Notícia La primera ‘expo’ del nou Thyssen Gauguin, Matisse, Casas, Mir, Anglada i Camarasa o Monet, a la selecció Mosaic amb els quadres que es veuran a l'exposició. Autor/a: EL PERIÒDIC

Una filtració desafortunada per al futur Museu Carmen Thyssen Andorra però afortunada per als que esperem amb ànsia la seva inauguració ha revelat el contingut de la mostra que inaugurarà el nou espai cultural. El diari La razón ha publicat la llista completa –i un més, que no forma part de l’exposició– i no podem fer res més que fer-nos la boca aigua esperant la data d’obertura, prevista per a mitjan març, en plena celebració de la Constitució. El director del museu, Guillermo Cervera, ha confirmat que la llista és el contingut de la mostra, tot i que ha matisat que més endavant en donarà més detalls. Les obres de condicionament de l’espai, als baixos de l’antic Hotel Valira, avancen al ritme previst.



SEGLES XIX I XX / Segons el rotatiu espanyol, l’exposició repassarà diferents èpoques i moviments artístics compresos entre finals del segle XIX fins als anys 70 del segle XX. Alguns dels quadres formen part de la col·lecció personal de Carmen Thyssen, dels quals gaudeix en les seves residències, i la resta estan en dipòsit al Museu Thyssen de Madrid. La baronessa ja ha explicat en més d’una ocasió que el museu andorrà comptarà amb la presència dels millors quadres de la seva col·lecció.



En la selecció veurem alguns pintors modernistes catalans, com Anglada i Camarasa, Ramon Barnadas i Fàbregas, Joan Cardona i Lladós, Ramon Casas, Eliseo Meifrén i Joaquim Mir. A més, no hi faltaran una triada d’impressionistes (els modernistes francesos): Gauguin, Matisse i Monet.



TEMÀTICA / Les pintures seleccionades –totes d’autors masculins– tenen en comú que representen espais personals o de convivència, és a dir, des d’una cabana solitària en un bosc a dues noies en una terrassa d’un cafè parisenc; des d’un paisatge urbà a una conversa sota unes oliveres; des d’un bany a la platja fins a unes barques en un estany.



Els barons Thyssen-Bornemisza –Carmen Cervera i el seu fill, Borja Thyssen– i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports van firmar el desembre de l’any passat els estatuts de la Fundació Museu Andorra (Fundació MuseuAND) que permetrà la difusió de la col·lecció d’art que pertany a la família noble. Per fer una realitat el museu, la família Thyssen cedeix gratuïtament l’obra; la Fundació Reig Patrimonia, propietària de l’hotel Valira, finança el condicionament de l’espai; el Comú d’Escaldes-Engordany es farà càrrec del lloguer mensual dels baixos de l’hotel, uns 6.000 euros mensuals, i el Ministeri de Cultura s’encarrega del manteniment de la instal·lació i de promoure activitats paral·leles.



Només queden tres mesos.



Els escollits



1 Anglada i Camarasa ‘Le paon blanc’, 1904

2 Ramon Barnadas ‘Plaça de Catalunya’, 1964 (a la imatge, ‘Barcelona de nit als anys 20’, 1925

3 Max Beckmann ‘Comiat’, 1942

4 Charles Bell ‘Thunder Smash’, 1977

5 Joan Cardona i Lladós ‘Joves parisenques’, s.d.

6 Ramon Casas ‘Interior a l’aire lliure’, 1892

7 Richard Estes ‘Nedick’s’, 1970

8 Paul Gauguin ‘Un hort sota l’església de Bihorel’, 1884

9 Ernst Ludwig Kirchner ‘Mina de argila’, C. 1906

10 Walt Kuhn ‘Banyistes a la platja’, 1915

11 Henry Le Sidaner ‘La barraca en els límits del bosc, Étaples», 1893

12 Henry Matisse ‘Conversa sota les oliveres’, 1921

13 Eliseo Meifrén ‘El port de Barcelona», 1889

14 Joaquim Mir ‘L’abisme, Mallorca», c. 1901-1904

15 Claude Monet ‘La cabana a Trouville, marea baixa’, 1881

16 Lowell Nesbitt ‘Dos ponts a Nova York-’75», 1975

17 Max Pechstein ‘Casa a la Kurische Nehrung’, 1909

18 Guy Pene du Bois ‘Carrer 42’, 1945

19 Marurice Brazil Prendergast ‘La platja de St. Malo’, c. 1907

20 Theodore Robinson ‘Capri’, 1890

21 Karl Schmidt-Rottluff ‘Petxines de mar’, 1953

22 Paul Signac ‘Port-en-Bessin, la platja’, 1884

23 Alfred Sisley ‘Clariana d’un bosc’, 1895

24 Varvara Stepanova ‘Jugadors de billar’, 1920

25 Joaquín Torres García ‘Paisatge urbà’, 1940

26 John Henry Twachtman ‘Barques amarrades en un estany’, c. 1890-1902