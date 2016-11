L’ABA donarà 150.000 euros a la Creu Roja els pròxims cinc anys

L’Associació de Banc donarà 150.000 euros a la Creu Roja en els pròxims cinc anys, segons un acord de col·laboració que van signar ahir les dues entitats i desglossats en 30.000 cada any. Aquesta aportació permetrà l’ONG el manteniment i la renovació del parc automobilístic sociosanitari.



L’acord, signat pel vicepresident de la Creu Roja, Josep Segura, i la directora general de l’ABA, Esther Puigcercós, s’emmarca dins la política de responsabilitat social de l’associació, que promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb associacions que afavoreixen a la societat andorrana. «Tots coneixem la creu roja, dóna servei ampli a la societat i estem contents de colaborar amb aquest projecte», va apuntar Puigcercós.



De la seva banda, Segura va agrair la cooperació perquè els vehicles dels quals disposen «és un element importantíssim que ens permet cobrir un 80% de l’activitat que fem» i aquests diners ajudaran «a millorar el servei en benefici dels que l’utilitzen, que és la població d’Andorra».



Actualment, l’ONG compta amb una flota de deu cotxes, alguns dels quals superen els 500.000 quilòmetres, sense la intenció d’ampliar la xifra: «De moment ens arriben per cobrir els serveis que estem donant. Si amplien o no serà segons les necessitats de la població», va assegurar el vicepresident de l’entitat.





L’ens humanitari s’apunta a la moda del cotxes sostenibles



La primera gran inversió de la Creu Roja, fruit del conveni amb l’ABA, ha estat la compra d’un cotxe elèctric a través del Pla Engega que ha costat poc més de 20.000 euros i que ja té a disposició per al seu ús. Segura va deixar clar que la sostenibilitat és una premissa que té molt en compte l’entitat humanitària: «Som molt sensibles amb el medi ambient», va subratllar. Per això no descarta que la renovació de la flota passi per aquest tipus de vehicles: «Anirà en funció de la oferta del mercat. Cal saber si poden adequar-se al transport de persones que necessiten una adaptació social».