El sindicat CFPA interposa una querella criminal contra Surana

El Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) ha decidit interposar una querella criminal «per presumpte delicte de tràfic d’influències, intromissió d’interessos privats en la funció pública i corrupció» contra l’excap del Grup d’Intervenció de la Policia d’Andorra (GIPA) i expresident del Sindicat de Policia d’Andorra (SIPA), Xavier Surana, i també a una segona persona, exmembre de la direcció del cos de Policia. Tres anys després es reobre el cas de les armilles que no va tenir efecte a nivell administratiu.Els fets que han acabat amb la querella van ocórrer l’any 2013, quan el Ministeri d’Interior va adjudicar a l’empresa XS Equipament una part del lot de material per a la Policia, format per armilles parabales, escuts i cascs antiavalots, per un import de 21.771 euros. Es dóna la circumstància que aquesta empresa estava vinculada a Surana, ja que la titularitat estava a nom del seu pare.L’assumpte va acabar al Tribunal Superior de Justícia. El moviment de l’estira-i-arronsa judicial va produir-se al desembre del 2013, quan es va revocar l’adjudicació inicialment concedida a XS Equipament. Surana va respondre amb un recurs jurisdiccional contra aquesta resolució, demanant també una indemnització per danys. Al juny de l’any passat, el Tribunal de Batlles va estimar la demanda i en l’escrit d’apel·lació del Govern, ja al setembre, es va defensar que l’adjudicació no havia estat «executòria» i no havia estat publicada al BOPA, recordant que havia acreditat que Surana era el fill del titular del negoci però que era ell qui realitzava les activitats habituals «del maneig del negoci», per això l’Executiu sol·licitava no preveure cap indemnització per danys morals i s’imposés cap condemna en el cost del procés.Va ser llavors quan el cas va passar al Tribunal Superior de Justícia i aquest va donar la raó al Govern en tot: estimar substancialment el recurs d’apel·lació, confirmar l’anul·lació de l’adjudicació definitiva, desestimar la demanda de reparació de danys i no efectuar cap condemna en costes.Tot això després d’haver descobert diversos fets significatius: d’una banda, que XS Equipament «venia articles de confecció, calçat, accessoris i material de senyalització per a industrials», i d’altra banda, que va modificar l’objecte comercial un mes abans que el Govern anunciés la necessitat de compra de material del Cos de Policia.El Superior va concloure que hi havia «un conflicte d’interessos» que justificava l’anul·lació de l’adjudicació a XS Equipament però posteriorment, per edicte del 8 d’octubre del 2014, el Govern va convocar un concurs per a l’adquisició de material de seguretat i d’uniformitat per al Servei de Policia i el contracte es va adjudicar a l’empresa del pare de Surana. Llavors, el ministre d’Interior, Xavier Espot, va justificar: «És una bona oferta i no existeix cap motiu per fer una nul·litat, doncs Surana ja no és funcionari de la Policia [ja s’havia jubilat] i el comerç està a nom del seu pare i, per tant, no concorre cap motiu per fer una nul·litat ja que ha ofertat el millor preu».El CFPA ja no podia fer res davant aquella situació, però encara avui en dia considera que la manera d’actuar de Surana amb XS Equipaments a finals del 2013 i el llavors membre de la direcció de la Policia és greu i mereix ser investigada per part dels òrgans judicials pertinents. Per això s’ha posat en mans de Silvestre Advocats ; perquè li porti el cas.