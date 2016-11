Albicy, satisfet amb les responsabilitats a l’equip

Un dels jugadors del moment al BC MoraBanc Andorra és Andrew Albicy. El base francès és el màxim assistent i recuperar de la Lliga Endesa. Amb les seves actuacions mostra una total adaptació a l’ACB.



«He tingut bons partits i altres no tant, però en general estic satisfet i tinc confiança. He vingut a assumir responsabilitats i és el que estic fent», assenyala Albicy sobre el seu rendiment, assegurant que se sent còmode amb el joc i la seva faceta d’assistent, perquè «sóc un jugador altruista. Sempre he estat més de passar que d’anotar. Estic content d’estar en aquesta classificació». L’adaptació a la nova competició ha estat ràpida: «Per a mi és el millor campionat d’Europa. A diferència de la lliga francesa allí hi ha més jugadors de les meves característiques, més atlètics, però aquí cada setmana jugues contra un gran equip i bons jugadors».



Diumenge el MoraBanc visita el cuer, l’ICL Manresa, un partit molt diferent al de Vitòria i València, però que ha de servir per canviar la tendència a domicili si aspiren a assolir objectius. «Si volem anar cap amunt en el campionat aquest és un dels partits que hem de guanyar. És veritat que els dos que hem perdut és davant grans equips, això no es pot negar, però si pensem en anar cap a dalt hem de guanyar fora i demostrar el que fem a casa».