L’Ice Gladiators creix en participació amb 30 pilots

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa torna a acollir l’Ice Gladiators, que en aquesta ocasió augmenta el nombre de participants fins a trenta. El campionat consta de cinc etapes, amb dues proves cadascuna, i comptarà de nou amb pilots de renom.



El calendari està composat per cinc dates, l’11, 18 i 25 de gener, i l’1 i 15 de febrer. El curs passat hi havia una vintena de participants i en aquesta ocasió augmenta fins a la trentena. Fer pujar més la xifra «seria complicat de gestionar», afirma Josep Punti, president de la Federació Motociclista d’Andorra. Els dimecres tornen a ser el dia de competició. L’activitat al traçat del port d’Envalira s’iniciarà a les 19.30 hores i les curses es desenvoluparan entre les 9 i les 10 de la nit. L’esdeveniment es consolida perquè «és una disciplina especial. Al sud d’Europa hi ha molts pocs llocs on es pugui fer».



Entre els participants hi haurà pilots coneguts com són Àlex Rins i Pol Tarrés, així com Nil Solans, que defensa títol. A la sortida hi haurà dos joves valors andorrans com són Xavi Cardelús i Jordi Raposeiras, que ja tenen l’experiència d’haver-hi participat l’edició anterior. Aquesta és una disciplina de la que poden extreure aptituds de cara al circuit sobre asfalt, on competeixen habitualment. «Permet adquirir un nivell de la moto que ens ha afavorit moltíssim», assegura Cardelús, subratllant que hi és per «aprendre» i enguany preveu una exigència superior perquè «hi ha més pilots i nivell, el que ho fa més difícil perquè està més igualat».



Raposeiras, amb setze anys, serà el més jove a la graella de sortida. El més veterà en té 62. També celebra la seva entrada en escena, ja que «no és molt freqüent anar en moto sobre gel. La sensació és única per agafar nivell a sobre la moto, més que en altres modalitats», exposa Raposeiras. Punti destaca que la raó de l’Ice Gladiator és «l’esperit per a que els pilots de casa tinguin un campionat on es poden trobar còmodes».