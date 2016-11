Primera llista formada per 24 jugadors pel partit davant Hongria

Diumenge la selecció té una nova cita de la fase de classificació per a l’Eurocopa. Juga a Budapest davant Hongria. De cara a l’enfrontament, l’entrenador, Koldo Àlvarez, té confeccionada una preconvocatòria de 24 jugadors, amb alguns moviments significatius.



El més evident és el del capità, Ildefons Lima, que no pot jugar per sanció. La llista la composen Josep Antoni Gomes, Ferran Pol, Víctor Silverio, Emili Garcia, Txus Rubio, Max Llovera, Cristian Martínez, Adri Rodrigues, Jordi Rubio, Moisés San Nicolás, Marc Garcia, Jordi Aláez, Ludovic Clemente, Sebas Gómez, Víctor Hugo Moreira, Marc Pujol, Marcio Vieira, Marc Vales, Marc Ferré, Edu Peppe, Àlex Martínez, Víctor Rodríguez, Gabi Riera i Juli Sànchez. La preconvocatòria és extensa perquè hi ha jugadors que són dubte perquè estan tocats. Aquest és el cas de Pujol i Ludo, que arrosseguen lesions. Tracten de recuperar-los i el termini és molt ajustat per a que puguin arribar a la cita hongaresa.



Entre els jugadors que es troben entrenant amb el combinat nacional es continua apostant pel jovent, amb la confiança de les darreres convocatòries dels juvenils Àlex Martínez i Aláez, a més de l’entrada com a tercer porter de Silverio.

Ajornament de lliga / Aquest partit internacional obliga a l’FC Andorra a ajornar el seu partit del cap de setmana, el corresponent a l’onzena jornada contra la UE Llagostera B a la Borda Mateu. La Federació Catalana de Futbol ha confirmat l’ajornament, però la nova data encara està per decidir esperant a que els clubs arribin a un acord.