Notícia Els gossos hauran de sometre’s a una anàlisi de sang obligatori L’objectiu roman en poder sancionar els amos a través de l’anàlisi de les tifes dipositades al mig del carrer Cadell de bóxer passeja pels carrers d’Andorra la Vella. Autor/a: Maricel Blanch

Els propietaris de gossos hauran de sotmetre els seus animals a una anàlisi de sang durant l’any vinent amb la finalitat de poder relacionar-los amb els excrements que es deixin sense recollir al mig del carrer, que quedaran recollits en un registre custodiat pel Govern. Durant la reunió de cònsols d’ahir es va donar llum verda a aquest projecte, que pretén posar fi a una problemàtica que cada vegada suposa una major molèstia a gran part de la ciutadania per culpa d’un grapat d’incívics.



Amb aquesta finalitat, diversos tècnics dels comuns i del Govern estan treballant conjuntament per a que pugui fer-se realitat un ambiciós projecte que, segons el cònsol d’Encamp, «podria requerir la creació d’una nova figura jurada», tal com ho són els banders o els agents de circulació. Es preveu que a principis de l’any vinent es faci el plec de bases per adjudicar l’empresa que s’encarregui de realitzar tant les anàlisis com els perfils dels propietaris.



A càrrec dels propietaris / L’anàlisi de sang, malgrat tenir un cost que serà d’un 30 euros aproximadament, anirà a càrrec dels propietaris, una decisió que podria despertar certa polèmica per l’obligatorietat que s’imposa i el fet que en altres ciutats de l’Estat espanyol on s’està duent a terme un projecte similar –com en el cas de Parets del Vallès, a Barcelona– seran els ajuntaments els que assumeixin el cost.



Per aconseguir una correcta implantació de la mesura i una implicació de tots els usuaris que s’hi vegin implicats, des dels comuns es preveu la realització de diverses campanyes de sensibilització i assessorament que expliquin detalladament el projecte i la seva finalitat. Les sancions, a més, no es començaran a aplicar fins l’any 2018 amb la voluntat de donar un «marge prudencial» a tots els propietaris per poder tenir temps suficient per realitzar el tràmit.

Segons el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortès, el cost de les anàlisis de sang –que pot anar des dels 15 euros fins als 120– tindrà un cost «més o menys equilibrat» i correrà a càrrec dels propis comuns.



Cal recordar que a Andorra hi ha censats aproximadament uns 10.000 gossos, el que significaria aproximadament un gos per cada set habitants. Si es compara amb una ciutat com Barcelona, on hi ha aproximadament uns 70.000 gossos –dels quals únicament 45.000 estan censats– per un total de d’1,6 milions d’habitants, estaríem parlant d’un altíssim percentatge de cans al país.



Precedents / Algunes ciutats catalanes ja han iniciat els tràmits per dur a terme un projecte similar, fins al punt que, tal com assenyalàvem abans, la ciutat de Parets del Vallès –amb sancions que aniran dels 250 als 300 euros– té previst començar a sancionar abans de final d’aquest any, i Sitges (Tarragona) a principis de 2017 –que preveu una despesa d’entre 12.000 i 15.000 euros en la campanya. Altres ciutats com Tarragona capital, Tordera (Maresme), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès), Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès) treballen en projectes similars, marcant una tendència que, sembla, es generalitzarà arreu en els propers anys.