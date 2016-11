El pressupost de l’AGAD pel 2017 té un augment del 25,59%

L’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) és l’organisme nacional encarregat de controlar al país que no s’utilitzin substàncies prohibides internacionalment. De recent creació, una vegada es va complir amb el Codi Mundial Antidopatge, es troba en funcionament per acaparar diferents àrees per protegir el dret dels esportistes a prendre part en competicions i promoure la salut. De cara al 2017 augmenta el pressupost en un 25,59%.



La diferència significativa es troba perquè aquest 2016 no l’ha realitzat de forma complerta, ja que va ser efectiva el passat mes d’abril. Per aquest any el pressupost era de 64.719 euros i pel vinent ascendeix a 81.281,74, el que significa un augment de 16.562,74. El programa de controls de dopatge puja un 10%, passant de 14.829,08 a 16.280,04; el projecte Unesco que no tenia fins ara cap partida és de 13.459,98; i la resta de programes s’eleven un 3%, de 49.889,92 a 51.541,72. Fins el moment la major part dels fons s’han destinat a la posada en marxa de l’AGAD com a nou organisme i en actualitzar els procediments i protocols existents en matèria antidopatge.



En el capítol de despeses apareixen noves partides i augmenta perquè es produeixen un major nombre de controls. El consum de béns corrents i serveis és de 13.783,27. Dins la partida també hi està encabides quotes destinades a reunions internacionals i en un programa de promoció educativa que es troba encabit en el Pla Nacional de Lluita contra el Dopatge. Es manté la despesa corresponent a la Federació Andorrana de Muntanyisme per als controls que es realitzen a la Font Blanca, puntuable per a la Copa del Món d’esquí de muntanya. És de 5.956,70 euros. La creació de la pàgina web suposa un augment de 2.279,47, per una partida total de 3.243,40 euros.



Ajuda de la UNESCO / L’AGAD està pendent de rebre una ajuda econòmica per part de la Unesco. El passat mes d’agost van presentar la demanda i a finals d’any coneixerà si li ha estat concedida. En cas de ser així permetria a l’organisme reduir l’increment previst i pressupostat. L’agència, a més de realitzar els controls antidopatge i mantenir la vigència de tots els protocols internacionals en matèria esportiva, té l’objectiu de realitzar tota una tasca formativa per tal que la població del país es conscienciï en aquest apartat.



Els projectes educatius estan encarats a desenvolupar-se a persones de totes les edats, però especialment en els més joves, de cara a que coneguin de primera mà tots els riscos que es presenten quan es volen fer trampes en l’esport, no només a nivell de sancions, sinó també en el de la salut, pel risc que suposa per a aquesta la utilització de substàncies que alteren el normal funcionament de l’organisme.