Manca important d’espais oberts controlats per a gossos

«Hi ha una manca important d’espais grans tancats per poder donar a un gos la llibertat que necessita», va assegurar a EL PERIÒDIC una resident d’Escaldes propietaria d’un gos. Com ella, moltes altres persones critiquen durament la falta d’espais on els gossos puguin córrer i jugar entre ells, especialment «a les zones més urbanes». «Molta gent diu que pots anar a la muntanya, però si vius al centre necessites molt de temps i, a més, gran part de les zones properes són privades i estan vallades», va exclamar un altre, en aquest cas resident de Sant Julià. A més, també va denunciar la falta de pipicans i l’acusat «descuidament» que denoten «la majoria dels que hi ha». Per altra banda, alguns van queixar-se del cost per recuperar l’animal si s’ha escapat i l’han trobat els agents de circulació, que pot arribar fins als 60 euros, així com també la quota que es cobra si finalment acaba a la gossera. «No hem de pagar una feina que, se suposa, els agents d’assumir entre les seves responsabilitats», va finalitzar.



Malgrat tot, la possibilitat «d’entrar l’animal a tot arreu», especialment a «bars, botigues i locals comercials» és un dels punts positius en el que coincideixen la majoria de propietaris. «No tot són coses negatives, però la resolució dels problemes més importants facilitaria molt la vida a la gran majoria dels usuaris», va explicar un ciutadà enquestat d’Engolasters.



Problema de base

Després de la notícia dels anàlisis obligatoris, les reaccions entre els propietaris d’aquests animals del país han estat molt diverses. Malgrat aquest tipus de mesures, que pretenen «solucionar el problema de civisme» d’alguns ciutadans, molts creuen que la mesura «no acabarà amb el problema d’arrel». Segons aquests, aquelles persones que «no tenen la decència de recollir els excrements del seu gos, segurament tampoc tinguin el seu animal correctament censat», pel que es farà molt complicat que la mesura «compleixi el seu objectiu principal». A més, molts coincidien en el fet que el problema acaba sent «d’educació i de decència personal», i acusen els més incívics de crear un «estigma» que afecta tota la resta de propietaris.