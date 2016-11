Les altes del cens, cada cop més restringides

Amb l’objectiu de reduir les duplicitats i eliminar les dades de totes aquelles persones que ja no viuen a Andorra, el Govern ha iniciat un procés d’optimització dels serveis d’inscripció al cens. Els principals problemes resideixen en els diversos casos en que una única persona ostenta diversos números de cens, així com també en els «habitants fantasma», és a dir, totes aquelles persones que figuren com a inscrites però que ja no resideixen al Principat.



Amb aquesta finalitat, segons van explicar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, i el d’Ordino, Josep Maria Mortès, «s’ha creat una comissió de treball amb tècnics del Govern i comuns», exclusivament dedicada a resoldre un problema que s’arrossega des de fa molt de temps i així poder, d’una vegada per totes, depurar les bases de cens i donar de baixa els ciutadans que no haurien de ser-hi.

Reducció del marge d’error / Un dels motius pels que es produeixen aquests tipus d’irregularitats resideix en la quantitat de vies diferents autoritzades per inscriure persones al cens. Per aquest motiu, a partir del gener del curs vinent, únicament els nous ciutadans només podran inscriure’s a través del Registre Civil i el Servei d’Immigració. D’aquesta forma es pretén portar un control més exhaustiu del nombre total d’habitants i poder evitar les diverses irregularitats anteriorment mencionades, procurant un «menor marge d’error», segons va declarar el cònsol major d’Ordino en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols. D’aquesta forma es podrà gaudir d’un cens fiable i actualitzat, degudament ajustat a la realitat de les dades poblacionals.



Aquesta problemàtica ha estat tractada en el punt del trasllat d’informació sobre el Consell de Cens i es preveu que les mesures adoptades entrin en funcionament a principis de 2017.