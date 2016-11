L’Agència Tributària Única entrarà en funcionament a finals de 2017

La creació d’una Agència Tributària Única sembla que acabarà esdevenint una realitat, per fi, a finals de l’any vinent. Aquesta estarà organitzada en dues àrees clarament diferenciades: una encarregada de les taxes i impostos dels comuns i l’altra dedicada al reglament impositiu que depèn directament del Govern. El motiu del retard, segons es va informar en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols, rau en la lenta adaptació al nou programa de tractament de dades al que s’està sotmetent el Govern. Pel que fa al seu finançament, la resposta que van donar els cònsols és la idea d’una agència «autofinançable» que, segons ells, podria arribar-se a cobrir únicament amb l’import dels recàrrecs d’impagats, pel que no suposaria una depesa afegida. Respecte la seva ubicació, els cònsols no van voler avançar detalls i van manifestar que el projecte es troba «en la fase de consolidació final».



Els treballadors de la mateixa integraria tots aquells professionals que actualment ja realitzen aquest tipus de tasques, pel que es preveu un trasllat d’aquests al nou òrgan. A més, no es preveu cap modificació legislativa ja que la llei recull l’existència d’un òrgan d’aquest tipus.

Traspàs del SAD / Al maig de l’any vinent, el Servei d’Atenció Domiciliària passarà a ser gestionat pel Govern, incrementant així el seu servei a un total de 24 hores al dia. D’aquesta manera, els cònsols asseguren una «major qualitat» del servei, així com també un «increment de la seva eficàcia». Els seus trebalaldors, a més, passaran a dependre del Govern i no pas dels comuns, malgrat la voluntat és que es quedin a les mateixes parròquies on fins ara duien a terme la seva tasca.

Aquest projecte implica un període de transició que, segons han anunciat els representants comunals, procurarà «crear el menor trasbals en els usuaris».