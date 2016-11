Notícia SDP critica que en el pressupost no es reflecteixi «cap reforma» Els progressistes reiteren que es tracta d’un text «mediocre» Víctor Naudi i Joan Marc Miralles en una roda de premsa d’SDP anterior. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va criticar ahir de forma contundent el projecte de pressupost per al 2017 presentat per Govern. El conseller general, Víctor Naudi, juntament amb el secretari d’organització, Joan Marc Miralles, va assegurar en roda de premsa que es tracta d’un «pressupost de continuïtat i estancat». Al seu entendre, «el pressupost és un reflex de les polítiques del Govern» i en aquest no hi consta «cap reforma. Ni la reforma sanitària, ni les transferències als comuns ni la Llei de la Funció Pública, ja que el dèficit sanitari segueix pujant i les transferències comunals segueixen congelades».



Els progressistes temen que «aquestes reformes que arriben tard poden coincidir amb un augment del tipus d’interès, la baixada prevista dels ingressos del tabac i la necessitat de fer front al compromisos a nivell internacional». Tot plegat, van augurar, «empitjorarà la situació econòmica».



Naudi també va lamentar que la inversió prevista «no és la que necessita el país» i que únicament inclou projectes que ja es van posar sobre la taula l’any passat com l’heliport o el recinte multifuncional. Per contra, Naudi va apuntar que troben a faltar una partida «per la desviació de Sant Julià de Lòria». Per la seva banda, Miralles va afegir que també cal una major modernització de l’administració que al seu entendre està «obsoleta» i que «no n’hi ha prou amb les millores informàtiques», sinó que «cal també una millor integració entre ministeris».



En general, van exposar que «el pressupost s’allunya de les promeses que va fer Martí en campanya electoral» i van avançar que «possiblement presentarem una esmena a la totalitat».



Sobre la dimissió d’Alcobé / Preguntat per la seva opinió sobre la dimissió del ja exministre Jordi Alcobé, Víctor Naudi va reiterar que és una decisió que «va arribar tard, tocava des del primer dia». Per la seva banda, Miralles va considerar que presentar-lo en la roda de premsa «com un màrtir ens sembla cínic i hipòcrita». També van criticar que el cap de Govern no assumís «la seva responsabilitat i cessés el ministre».



Per tot, SDP manté la pregunta sobre Alcobé que ha de ser contestada per Govern en la sessió de control de demà perquè «volem saber per quins motius han mantingut el ministre durant tres setmanes».



Pel que fa a la moció de censura que l’executiva liberal ha encarregat al seu grup parlamentari, Naudi va apuntar que, de moment, no en tenen més informació ni han rebut cap notificació.



Compareixences a la comissió BPA / Aquest matí compareix Jaume Bartumeu davant de la comissió BPA com a exadvocat dels germans Cierco. En aquest sentit, des d’SDP van opinar que «tot el que ajudi a clarificar els fets millor que millor». D’altra banda, i a falta de confirmar-se, el cap de Govern compareixeria el dia 16 de novembre i Carles Fiñana el dia 23.