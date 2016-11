Notícia El fred arriba de ple al Pirineu, amb neu a les cotes altes Als cims ja es registren temperatures per sota dels 10 graus negatius Una imatge del Pas de la Casa, ahir. Autor/a: GRANDVALIRA

El fred i la neu han arribat de ple al Pirineu. Després que el cap de setmana passat es van produir les primeres nevades significatives de la temporada, les darreres hores hi ha hagut noves precipitacions per sobre dels 1.800 metres, acompanyades d’un nou descens de les temperatures. Tot plegat adoba el terreny perquè diverses estacions d’esquí ja anunciïn la intenció d’obrir pistes al llarg d’aquest mes, sense esperar al pont de la Puríssima, sempre que les condicions ho permeten, segons informa Ràdio Seu.



A Andorra ja s’ha activat aquest mes l’obligació de disposar d’equipaments especials –rodes de contacte o cadenes– quan siguin necessàries per circular pel país. Paral·lelament, al cap del port de la Bonaigua, el vent que bufa a la zona arrossegava ahir la neu fins a la calçada, per la qual cosa ja s’han iniciat les recomanacions de circular amb precaució. En aquest punt, al límit entre el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, es van registrar ahir -8,9 °C, i a 2.266 metres s’han acumulat ja 11 centímetres de neu.



A Espot, a 2.519 metres d’altitud s’han arribat a registrar 18 centímetres de neu, amb una temperatura que ahir descendia als -10,3 °C. A l’estació de Port Ainé es va arribar als -12 °C, cops de vent de 95,8 km/h i una acumulació de fins a 29 centímetres de neu. Segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya aquest vent serà el protagonista encara els propers dies.



Obertura de pistes/ Les baixes temperatures, per sota els 0 °C, faciliten a les estacions d’esquí començar a fer neu produïda per preparar l’obertura dels complexos i alhora refredar el terreny de cara a noves nevades. Bona part dels principals complexos del Pirineu català i andorrà tenen intenció d’avançar la posada en marxa dels remuntadors si disposen de prou gruix per obrir les primeres pistes. El sector ha rebut amb optimisme aquest episodi de fred i neu i espera que generi les condicions per afrontar el pont de desembre i les dates festives de Nadal a ple rendiment. Es preveu que els propers dies la majoria d’estacions ja anunciïn les seves dates d’obertura.