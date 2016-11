Notícia La UE fixa els criteris per elaborar la seva llista de paradisos fiscals Europa puntualitza que no es tracta d’una iniciativa per «imposar càstigs» Peter Kazimir amb al presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem. Autor/a: EFE

Els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (UE) van acordar ahir els criteris que s’utilitzaran per determinar els països que formaran part de la llista europea de paradisos fiscals prevista per a finals del 2017. «Hi ha un impuls global per a la transparència i claredat en els nostres règims fiscals. Necessitem inevitablement un intercanvi efectiu i a temps d’informació entre autoritats dels països. Estic content d’anunciar que hem acordat un objectiu important perquè això passi. En concret, els criteris i el procés per establir una llista europea de jurisdiccions no cooperatives en matèria tributària», va anunciar el ministre de Finances d’Eslovàquia, Peter Kazimir.



El ministre eslovac va explicar que els socis comunitaris han arribat a tres acords sobre els criteris per examinar aquestes jurisdiccions, el procés de selecció de les que estan examinades i les directrius d’aquesta avaluació.



En qualsevol cas, Kazimir va puntualitzar que no es tracta d’una iniciativa per «imposar càstigs» o «penalitzar», sinó que la llista comuna de paradisos fiscals busca «no castigar» i «canviar la motivació» de les jurisdiccions «no cooperatives».



Per la seva banda, el vicepresident de la Comissió Europea per a l’Euro i el Diàleg Social, Valdis Dombrovskis, va celebrar l’acord entre els ministres de Finances de la UE i va subratllar que es tracta del primer pacte que s’aconsegueix «d’enfoc comú sobre aquesta qüestió».



Impost de Societats comú/ Dombrovskis va explicar que els socis comunitaris també han mantingut un primer debat sobre la proposta per a la creació d’una base imposable comuna i consolidada de l’impost de societats que Brussel·les va presentar a finals del mes d’octubre.