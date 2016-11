El pla per fer d’Andorra un país de ‘shopping’ costarà 115 milions

El Govern, guiat per assessories externes, ha ideat un Pla estratègic de Turisme de Compres amb el que té l’objectiu de recuperar, en el transcurs dels propers vuit anys, un milió de visitants, així com els 500.000 excursionistes perduts des del 2009. Durant la presentació del projecte efectuada ahir al Centre de Congressos de la capital, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va fer una «estimació agosarada» que assumeix ja d’entrada que previsiblement s’hagi d’incrementar a mesura que es desenvolupi la iniciativa, i que calcula invertir «uns 115 milions d’euros». Les despeses seran costejades pel Govern i Andorra Turisme, juntament amb els comuns.



Els agents econòmics i en definitiva els involucrats en l’àmbit dels serveis que dimarts s’interessaven per assabentar-se d’una segona fase que el mateix Camp reconeixia que arriba amb retard, hauran d’assumir part de les despeses de convertir de nou el Principat en «la destinació de compres de referència» que anys enrere havia estat, a més de ser els encarregats d’implementar aquesta estratègia pensada amb la meta de fer del «comerç el segon pilar del PIB» nacional.

El sector privat, sobre qui Camp va fer recaure la responsabilitat de donar «continuïtat» a aquest pla format per «objectius a curt, mitjà i llarg termini» que transcendiran la legislatura vigent, rebran de l’Administració «incentius» pels que encara cal «quantificar l’import». Aquestes ajudes han d’«estimular la regeneració», és a dir, potenciar –mitjançant «concursos», per exemple– la «restauració de façanes» i l’embelliment de «vitrines». Això contribuirà, alhora, a l’acompliment d’un dels «objectius estratègics» del camí cap a una Andorra atraient per al shopping: acabar amb «les barreres físiques a la freqüentació de les artèries comercials per millorar la comoditat» del turista. L’«homogeneïtzació» dels eixos, i encara parlant dels replantejaments urbanístics, inclou la «millora dels accessos fronterers», tal com va apuntar Camp, tot afegint la «potenciació dels mitjans aeris» (l’heliport).

Consell ‘Andorra Shopping’/ Un col·lectiu composat per membres del Govern, Andorra Turisme, la Cambra de Comerç (CCIS) així com les associacions i actors del sector privat, seran els responsables de guiar les «111 accions» en què es fonamenta el pla estratègic. Aquest «consell Andorra Shopping» es dividirà en «sis comissions» que, a banda de supervisar la promoció i comunicació del Principat com a destí de compres i gestionar el procés, vetllarà de manera específica per cadascuna de les demarcacions que aquesta proposta de Turisme pretén crear.



Una de les accions d’aquest pla passa per la creació de «quatre zones» que dividiran el mapa nacional en espais per als quals s’han pensat estratègies concretes que les ha de «reforçar». Els eixos es posicionen a la «zona central», que inclou l’avinguda Meritxell, Vivand i Fener Boulevar; la segona inclou «els entorns» de la primera; les «capitals parroquials s’aixopluguen sota la categoria «altres zones» i el Pas de la Casa, per la seva banda, esdevé per si sol un dels espais, en haver-li recaigut el paper «d’outlet» d’Andorra. La zona per a la «gamma alta» s’ubicarà entre el Pyrénées i la plaça de la Rotonda un cop s’hagi aconseguit atraure unes «marques de luxe» que Camp assumeix que «costarà molt que vinguin a Andorra». Per últim, els llocs restants hauran de mirar per «especialitzar-se» i «diversificar» l’oferta que ara per ara engloben.



El Pla estratègic de Turisme de Compres es fonamenta en més d’un centenar d’accions pensades per a fer d’Andorra «una destinació de compres de referència a Europa» a través de «diversificar i millorar l’oferta» tant de luxe com a baix preu, així com «reforçant l’oferta turística amb vista a «allargar l’estada». Tot plegat s’ha de veure complementat per la «creació de més esdeveniments», la construcció del «recinte multifuncional», The Cloud o altres pretencions com l’heliport o el casino, el concurs per a la constitució del qual s’obrirà, tal com va anunciar el ministre de Turisme, durant «el primer trimestre del proper 2017».