Centre de luxe, outlet al Pas

El Pla estratègic de Turisme de Compres que el titular del sector presentava ahir a l’orbe econòmic, l’empresarial i davant dels mitjans de comunicació, preveu una «pla d’accions a escala nacional» que passa per la divisió del mapa en «quatre zones». L’entorn dels que ara ja constitueixen els principals eixos comercials del país i, batejats com a «sector complementaris», hauran de mirar per, resumint, potenciar l’oferta cultural, esportiva i natural. Aquests sectors, que no se situaran en el nucli dels esforços dels actors responsables de desenvolupar l’esmentat pla pensat a vuit anys vista, inclouen els carrers propers a l’avinguda Meritxell o Vivand, per exemple, però també engloben les «altres parròquies», les que no queden al centre.



El centre, de gamma alta / El Pla estratègic plantejat per l’àmbit turístic per situar Andorra, en els propers anys, al nivell dels Camps Elisis de París o del Quadrilater milanès les principals artèries d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella. L’avinguda Carlemany i de Meritxell, que viuran un canvi d’imatge en favor de la seva «harmonització» i de les quals encara es desconeix si s’agruparan ambdues sota l’eslògan Vivand, veuran el seu de per si ja reconegut nivell comercial encara potenciat. Camp, si bé va descartar aixoplugar tot el país sota una marca unificada per exposar-la internacionalment, sí que aposta per encabir els nuclis comercials d’Andorra en una «marca única» que s’empraria per a l’atracció turística.



Dins d’aquests espais centrals, els de la capital són els pensats per a acollir la més alta gamma. En concret, el tram que queda entre la plaça de la Rotonda i els Grans Magatzems Pyrénées són la potencial ubicació de marques com «Louis Vuitton» o «Channel», tot acompanyant Apple o Guess, per exemple. El mateix titular de Comerç va assumir les dificultats que aquestes grans marques vinguin a instal·lar-se a Andorra. La intenció, però, hi és. Per al Pas de la Casa ha estat plantejada precisament la contrària.



El Pas, ‘outlet’ andorrà / El Pas aplegarà les botigues per a la majoria de la població: s’hi destinaran les marques de gamma mitja i es mirarà de potenciar la seva imatge com a espai per «comprar a preus baixos», promoció que ja es desenvolupa als territoris pròxims però que a la que encara es vol donar més força. La voluntat és, parafrasejant les paraules de Francesc Camp, «que el Pas de la Casa es converteixi en l’outlet d’Andorra».