Estrasburg avala les escoltes a un detingut per vendre droga El Tribunal de Drets Humans justifica la petició del batlle Vista general del complex que acull el Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha donat la raó a l’Estat andorrà en el cas Figuereido Teixeira c. Andorra, que consisteix en la demanda d’un condemnat per tràfic de drogues que havia denunciat una «ingerència injustificada al dret a la vida privada» perquè s’havien facilitat al jutge dades de les seves trucades telefòniques.



Bruno Figueiredo Teixeira (1983), de nacionalitat portuguesa i resident a Andorra la Vella, va ser detingut al desembre de 2011 com a sospitós de tràfic d’estupefaents. Després d’una petició policial, el batlle va demanar a Andorra Telecom la llista de les trucades entrants i sortints dels seus dos telèfons mòbils realitzades entre el 15 d’agost i el 4 de desembre del 2011.



La Llei de protecció de dades personals exclou del seu camp d’aplicació la investigació de delictes i, per tant, el batlle va justificar la petició a la companyia de telecomunicacions al·legant que Figueiredo havia estat detingut «durant un presumpte intercanvi de droga per diners». El demandant va interposar, sense èxit, recursos de nul·litat davant totes les instàncies judicials andorranes.



El Tribunal de Corts va condemnar Figuereido, el setembre de 2015, a quatre anys de presó per un «delicte greu de venda i possessió de grans quantitats de droga (marihuana) amb fins comercials».



MÈTODE POC INVASIU / La sentència del Tribunal d’Estrasburg, emesa ahir, assenyala que el jutge va usar un mètode «poc invasiu» en examinar el seu historial telefònic i que podia haver-ho estat més «si l’hagués sotmès, per exemple, a una anàlisi de sang per comprovar que la droga era per al seu consum personal i no per a la venda».



El TEDH ha conclòs que les autoritats andorranes van respectar la «proporcionalitat entre les conseqüències de la utilització de tècniques especials de recerca i l’objectiu identificat», i ha sostingut que es va respectar l’equilibri entre el dret a la vida privada i la prevenció d’infraccions penals. L’argumentació de la sentència de la Cort europea dels drets humans manté que «no hi ha violació de l’article 8 (dret al respecte de la vida privada i familiar)» de la Constitució.



EL PERIPLE JUDICIAL / Figueiredo va interposar un recurs de nul·litat contra la decisió de la Batllia de sol·licitar a Andorra Telecom el llistat de trucades, argumentant que s’havia vulnerat el seu dret al secret de les comunicacions. El 22 de novembre del 2012, la Batllia va rebutjar el recurs. A continuació, el demandant va intentar un procediment d’urgència demanant que es destruïssin les escoltes, però, de nou, tant la Batllia com el Tribunal Superior de Justícia van rebutjar el recurs.



Aleshores, Figuereido va recórrer al Tribunal Constitucional (TC), argüint que s’havia vulnerat el seu dret a un procés just, el dret a la vida privada i al secret de les comunicacions, i va presentar un recurs d’empara que el TC el va desestimar el 19 de març del 2014. Segons el TC, Andorra Telecom va complir les seves condicions respecte les dades personals de la clientela ja que els articles 47 i 48 del Codi Penal autoritzen al batlle d’instrucció a prendre les mesures necessàries en una investigació, entre les quals hi ha la de demanar la intercepció de les comunicacions telefòniques.



El setembre del 2015, el demandant va ser condemnat a una pena de quatre anys de presó (dos ferms) per cometre un delicte major de venda i possessió de grans quantitats de droga. La defensa de Figuereido va demanar suspendre la presó ferma però la petició va ser rebutjada.