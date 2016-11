Notícia Robots de cine per reflexionar sobre la condició humana El bust de ‘Terminator’ i un R2-D2, entre les peces de la mostra Uns visitants comenten el contingut de l’exposició dedicada als robots del cinema, ahir a Art al Roc. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els robots han pres la Sala d’exposicions Art al Roc. Fins al 8 de gener, l’antic CIAM acull la mostra Robots en el cinema de ciència-ficció, un recorregut cronològic pel material de més de 200 pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb robots. El comissari de l’exposició i director del Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus Ull-Nu, Hèctor Mas, va explicar ahir que l’objectiu de la mostra és que les persones es coneguin a si mateixes i posin en dubte la condició humana, preguntant si és inherent o apresa.



Per a Mas, un dels principals reclams de l’exposició és la presència d’objectes originals utilitzats per destacats actors durant el rodatge d’alguns films destacats del gènere, com el bust original d’Arnold Schwarzenegger a The Terminator o la mà original que Johnny Depp va utilitzar a Edward Scissorhands. També hi ha present un R2-D2 a mida real, igual que el de la pel·lícula Star Wars.



A la mostra també s’hi pot trobar material de pel·lícules com Houdini in the Master Mystery, dirigida per Burton King l’any 1919, fins a Morgan, de Luke Scott, estrenada aquest any. L’exposició reuneix imatges, fotos i material gràfic. Durant el recorregut pels dos centenars de llargmetratges, els espectadors també podran reflexionar sobre temes com la feminitat en el món dels robots i la influència de la literatura.



L’exposició, que compta amb el suport del Govern, va ser inaugurada ahir al vespre per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que va voler mostrar el seu suport al binomi joves i cultura, «una aposta guanyadora», segons informa l’ANA.



PROJECCIONS / El material exposat a Robots en el cinema de ciència-ficció ha estat cedit de les col·leccions privades de Maite Mínguez, Josep Benavent i Marcos Mellado.



La mostra de ciència-ficció també inclou la projecció d’una desena de curtmetratges amb protagonistes robots al final del recorregut, i activitats paral·leles per a totes les edats: La projecció de Metropolis, de Fritz Lang, amb el grup Likantropika interpretant en directe la banda sonora; un taller de robòtica; un taller de Lego Mindstorm EV3 per construir i programar un robot, i la projecció de Blade Runner, de Ridley Scott, amb un col·loqui amb el director del Festival de Sitges, Àngel Sala.