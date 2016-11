Els veïns de Camp de Codina volen més control dels actes incívics

Els veïns de la plaça del Camp del Codina demanen a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell més vigilància cap als actes incívics que, asseguren, pateixen de manera contínua a l’entorn de l’espai públic. Fa un any que aquest col·lectiu està recollint signatures perquè el consistori «prengui les accions legals pertinents» per acabar amb la problemàtica i, si s’escau, castigar les conductes més greus, atès que creuen que la situació afecta el dia a dia de residents i comerços. De moment porten recopilades unes 400 firmes.



Pel que fa a l’estat de la plaça, el punt més conflictiu és el túnel que uneix els blocs Codina 5 i Codina 6, atès que és el racó que resta més amagat. La impulsora de la recollida, María José Trigo, es remet a la imatge que presenta l’indret, amb pintades a les parets, restes d’orins, vòmits i bosses, papers o embolcalls per terra. En un bloc han hagut de substituir una porta d’entrada perquè s’havia degradat a causa dels orins. A més a més, asseguren que hi són habituals, especialment els caps de setmana, els casos de botellón, soroll a altes hores de la nit, baralles i consum o mercadeig de drogues. En els casos més greus, hi afegeixen, alguns residents han rebut insults o amenaces quan han intentat recriminar als brètols la seva manca de respecte per l’espai públic.

Augment de la vigilància / Des de l’Ajuntament de la Seu asseguren que últimament s’ha incrementat la vigilància a la zona, especialment en les hores en què es constata que hi ha més episodis d’incivisme, basicament els caps de setmana i al final de la jornada escolar. La presidenta de la comunitat de propietaris d’un dels blocs de la plaça, Maria José Trigo, admet que «no es pot demanar que hi hagi una persona vigilant les 24 hores del dia», però sí reclama que es prenguin les mesures que permeti la llei per actuar contra els autors d’aquestes actes, com també que s’intensifiqui la neteja de la plaça mentre no es resolgui totalment la problemàtica.



Paral·lelament, un grup de veïns ha iniciat una altra recollida de signatures, també relacionada amb l’ús de la plaça, en què demanen que s’obri l’espai de l’antiga escola La Valira com a pista de joc. Concretament, denuncien que el fet que molts menors juguin a futbol al mig de la plaça provoca que els pisos i comerços rebin sovint l’impacte de la pilota en vidres i persianes. La petició subratlla que «és essencial pels nens poder gaudir del joc i l’activitat física a l’aire lliure», però demanen a l’Ajuntament «que valori la possibilitat que els nens puguin disposar de les instal·lacions de l’antiga escola La Valira per poder jugar a futbol sense incomodar ningú». A aquest solar s’hi accedeix des del carrer de l’Orri, a tocar del Camp del Codina.