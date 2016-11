Educació no traurà edictes per a professors fins el 2018

Nou acord amb el Collège d’Europe per ampliar la formació en afers europeus

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va anunciar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el gener s’obriran 20 places fixes per col·laboradors educatius, una figura que dóna suport al procés d’aprenentatge sense tenir responsabilitat pedagògica als centres. En aquest sentit, i preguntat pels periodistes, el ministre va exposar que, per tant, fins el 2018 no hi haurà una nova convocatòria d’edicte per a mestres i professors. «Aquesta convocatòria està associada al gener del 2017 i el 2018 en tornaríem a fer una altra», va confirmar, ja que l’obertura de places ve condicionada també pel calendari escolar. «L’objectiu d’iniciar-los el gener és que el setembre la gent ja es pugui integrar al curs en plena normalitat», va justificar.En tot cas, el titular d’Educació va assegurar que «durant tota la legislatura continuarem consolidant els llocs de treball i anirem disminuint l’eventualitat». Com ja s’ha comentat diverses vegades des del ministeri, l’objectiu és reduir el personal de caràcter eventual un 50%. Actualment, hi ha uns 1.000 professionals, dels quals 200 són eventuals.El responsable de la cartera d’Educació va exposar que el motiu pel qual s’ha decidit convocar edictes per col·laboradors educatius i no per mestres i professors és que «tenim un gran volum de personal», així com «per la seva rellevància i també per l’alt percentatge d’eventualitat que té». En aquest sentit, Jover va especificar que actualment desenvolupen aquesta tasca educativa 155 persones, 108 de les quals amb plaça fixa i 47 sota forma d’eventuals.A més, Eric Jover va afegir que en aquesta ocasió s’ha optat per limitar la convocatòria a col·laboradors educatius «per les dificultats tècniques» de l’edicte i perquè s’espera que es rebrà un gran volum de sol·licituds. Per tot, va apuntar que «pensàvem que era prudent no obrir massa fronts a la vegada i delimitar-ho en aquesta tipologia de treball».Segons va detallar el ministre, aquesta nova convocatòria seguirà el procés habitual, de manera que tindrà caràcter públic però ponderarà positivament l’experiència de les persones que han ocupat aquestes places fins el moment de manera eventual.

-El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va anunciar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la signatura d’un nou acord amb el Collège d’Europe (Campus de Bruges) pel qual es renova la relació ja existent amb aquesta entitat educativa.



-Amb l’acord es renova el compromís dels ajuts a l’estudi amb aquest centre i s’amplia l’oferta educativa amb formació de qualitat per millorar el coneixement sobre la Unió Europea a personal de l’administració pública que estigui vinculat a la negociació per l’Acord d’Associació amb la UE.