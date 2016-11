Notícia Cinca diu que la marxa d’Alcobé no afectarà el calendari dels projectes El Govern encara no ha decidit qui s’ocuparà de la cartera de l’exministre L'exministre Jordi Alcobé. Autor/a: TONY LARA

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que la sortida de Jordi Alcobé del Govern –formalitzada ahir amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA)– no afectarà el calendari previst per als diferents dossiers que gestionava l’exresponsable de la cartera d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.



Preguntat pels periodistes durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Cinca va exposar que encara no té coneixement de «quina serà la solució» que prendrà el cap de Govern, Toni Martí, per suplir la baixa d’Alcobé. Així doncs, no va avançar si finalment la seva cartera es repartirà o si una altra persona ocuparà el seu càrrec. «A hores d’ara encara no hi ha formalitzada la decisió, els propers dies el cap de Govern prendrà les decisions que cregui convenients», va manifestar.



El també titular de Finances va explicar que Alcobé els va detallar ahir a través d’un document l’estat de tots els projectes que liderava i va indicar que «estan perfectament encarrilats i que els treballs continuen segons el calendari previst».



Enquesta als funcionaris/ El ministre Cinca també va informar que el Govern facilitarà una enquesta a tots els treballadors de l’Administració General, tant personal fix com eventual, amb l’objectiu de conèixer la seva opinió. Les respostes s’inclouran en el material de negociació per elaborar la reforma de la Llei de la Funció Pública. Els treballadors disposen fins el 21 de novembre per contestar el qüestionari. «Volem recollir les màximes valoracions dels empleats», va afirmar Jordi Cinca.