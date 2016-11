Els resultats al Congo afloren

Els esdeveniments que el Comitè Nacional d’Unicef Andorra organitza amb l’objectiu de recaptar fons destinats a facilitar l’accés als serveis bàsics a infants amb mancances ja fa temps que assoleix les seves fites i ajuda, en la mesura de la penetració que es pot esperar d’un país petit com és el Principat, en apropar als nens drets fonamentals com són deixar constància de la seva existència a través de registre oficials o bé saber comptar, per esmentar dos exemples. Això, no obstant, no és evident: d’ençà que s’engega un projecte com el que la representació de l’organització impulsava a la República del Congo ara fa una dècada, els resultats triguen en sortir a la llum. De fet, des del 2006 només serà ara quan es comencin a avaluar els fruits de la iniciativa esmentada.



Si bé no se’n poden quantificar per ara resultats inequívocs, sí se’n poden deduir els primers brots. Així ho va celebrar la representant de l’entitat, Marta Alberch, que ahir rebia al hall de l’hotel Delfos d’Escaldes-Engordany els nombrosos curiosos pel primer Mercat Vintage, organitzats com a antesala dels Encants que, a partir del proper dia 22 i fins al 16 de desembre, es desenvoluparan al carrer de la Sardana, com ja ve sent tradicional.



Ahir, Alberch no comptava encara amb la xifra final assolida els dies 8 i 9 gràcies a la venda de vestuari i complements de primeres marques però que ja augurava «satisfactori», a jutjar pel moviment constatat durant aquesta proposta retro. Tampoc no comptava amb dades irrefutables sobre l’impacte de la tasca que Unicef Andorra efectua amb els infants de regions del Congo. Sí és coneixedora, no obstant, de fets, realitats o quotidianitats que demostren que l’acció humanitària de la qual més sovint del desitjat es desconfia, té resultats: «Els pares dels infants comencen a ser conscients de la importància que els seus fills assisteixin a l’escola». I se n’adonen perquè, en anar al «mercat a vendre la mel» que ells mateixos elaboren, per exemple, són els petits qui els adverteixen que, un pot que pretenen vendre a 10, els estan pagant a cinc.



Doncs bé. Aquesta anècdota que demostra la importància de les iniciatives que com Unicef Andorra impulsa amb el Projecte Congo per, entre altres objectius, «reforçar l’accés a l’aigua potable», vetllar per les vacunacions mitjançant «una unitat mòbil» o facilitant l’entrada dels nens a l’escola a través d’un sistema «pont de dos anys», és possible gràcies a persones com la Toni. «Cada any vinc a xafardejar», assegura, tot apuntant a la possibilitat de «col·laborar» sigui com sigui: «Si no hi ha res per a mi, segur que n’hi haurà per a algú proper».



La qüestió és contribuir. Unicef, per la seva banda i gràcies a la intervenció de donants tant particulars com empresarials, s’esforça per facilitar-ho a tot repensant les seves accions. Aquest primer mercat Vintage, per exemple, va aconseguir exposar la roba com si d’una vitrina de París mateix es tractés.

Després d’aquesta experiència de dos dies, en dues setmanes s’obrirà les portes als Encants globals, els que inclouen des de decoració fins a llibres, passant, també, per roba i electrodomèstics. I renovant la seva oferta al llarg del seu transcurs.