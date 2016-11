Una Andorra competitiva igual que davant Suïssa

La selecció prepara l’enfrontament de diumenge contra Hongria, puntuable per a la fase de classificació pel Mundial. La imatge que busca repetir és el del darrer antecedent, jugat el mes passat contra Suïssa a l’Estadi Nacional, on va caure per la mínima i els darrers quatre minuts va pensar que l’empat podia ser una realitat.



Tots tenen aquell matx al cap i volen repetir «la sensació que ens va deixar sobretot l’última part, de ser un equip competitiu i estar dins el partit. És una cosa que hem de tornar a buscar a Hongria. Agafar durant el partit el nostre lloc, sabent que patirem de valent perquè és un equip que encara que no ho diguin els resultats té un molt bon equip», afirma el seleccionador, Koldo Àlvarez, que tindrà absències de jugadors per lesió i sanció, un fet preocupant perquè «les baixes per a nosaltres no són igual que per a altres equips, però també és cert que hem de posar tots els esforços en la gent que està i que vindrà convocada en aquest partit i que ens ha de fer gaudir».



Max Llovera valora que després d’enfrontar-se als helvètics «sortim bastant reforçats. L’equip va estar junt, arreplegats, i vam poder sortir bé en alguna contra».

Hongria ocupa el tercer lloc del grup i necessita sumar punts per classificar-se per a la fase final. Per aquest motiu es prenen el duel contra Andorra amb màxima intensitat. «És un partit important perquè si volem seguir a la competició hem de guanyar els tres punts. Des del primer minut hem d’imposar el nostre joc i marcar el més aviat possible. Esperem tenir més la pilota que el rival però estant atents perquè Andorra provarà de sorprendre al contraatac. En defensa la nostra feina serà frustrar els seus esforços i provar de donar pilotes als nostres davanters», indica el defensa internacional Richárd Guzmics, subratllant que «el nostre objectiu segueix sent la classificació per a la Copa del Món i l’únic que tenim en ment és sumar el màxim de punts en els partits crucials que tenim».

Renovació de Vales / Marc Vales va incorporar-se al SJK Seinäjoki de la Primera Divisió de Finlàndia el passat mes d’agost, amb què ha guanyat la Copa del país escandinau. El rendiment mostrat en aquest període ha convençut al tècnic i al club, que li permet signar una renovació per dos anys.