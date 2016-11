Els comerciants són optimistes amb el pla per activar les compres

Optimisme i motivació generalitzada entre els comerciants del país, en vista del Pla estratègic de Turisme de Compres que el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, presentava el dimarts davant dels principals agents econòmics i autoritats públiques representants del sector, així com dels mitjans de comunicació nacionals. Les associacions veuen amb bons ulls les pretensions governamentals, si vertaderament van en el camí que prometen. L’única mostra d’escepticisme la manifesta el president de l’agrupació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramón, que no acaba de visualitzar com podria la vila fronterera convertir-se en un outlet, una de les finalitats cap on s’encaren part de les 111 accions en què es fonamenta el projecte per convertir el Principat en un destí per al shopping «de referència».



L’estratègia de l’Administració demòcrata està pensada per als propers vuit anys i inclou, de la mateixa manera, objectius a «curt i mitjà termini». Aquests passen per grans fites entre les que es compten la construcció de l’edifici The Cloud o bé el recinte multifuncional per a l’acollida de grans esdeveniments, però s’hi fixen també actuacions a nivell urbanístic i afectant l’àmbit privat que, en conjunt, han d’«homogeneïtzar» i alhora apostar per una «oferta diversificada» arreu de l’estampa nacional. Aquestes, a la seva vegada, es divideixen en quatre zones per facilitar una «implementació» que Camp espera que es perpetuï un cop finalitzada la legislatura, en cas que un nou partit agafi les regnes executives. Els comerciants d’aquestes diferents demarcacions es van comprometre a vetllar per donar-hi «continuïtat», coincidint en què es tracta d’una ambició «força encoratjadora» per la que es mobilitzaran.

El Pas, a l’expectativa / Els portaveus de les dues associacions que aglutinen la veu d’empreses i veïns del Pas de la Casa es van mostrar cautelosos davant la intenció anunciada per Camp de fer del poble encampadà «l’outlet d’Andorra».



Tant Ramón com el president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier,van congratular la intenció de «diversificar» els comerços amb què actualment compta la vila, tot coincidint en què hi ha massa «supermercats» i espai per al «tabac i l’alcohol». En aquest sentit, van esperar «que arribin noves marques» i «més atractives». Tot esperant «seure amb el ministre perquè ens expliqui en persona què vol dir convertir el Pas en un outlet» per poder opinar al respecte d’aquesta voluntat, van donar el vistiplau a la voluntat de «trobar noves coses si els veïns i comerciants del poble les aproven». Ramón, per la seva banda, va anar més enllà preguntant-se sobre com el Govern podria convertir el Pas en outlet recordant que «no és un polígon al que «la gent ve a treballar», com en el cas de la Roca Village, sinó que la gent hi viu».

Benvinguda al pla / «No ens ha descobert res meravellós», va explicar Rosa Pascuet a EL PERIÒDIC, però «per alguna cosa havíem de començar» per fer el «comerç més atractiu» i «apostar per la qualitat». La representant de Riberaygua i Travesseres va celebrar que a la fi, després «que els comerciants fóssim durant molts anys els únics que pagàvem impostos», el Govern s’hagi mogut en favor d’aquest sector. Assumint que el carrer pel que parla «és un barri de serveis» instal·lat en «un segon pla», apunta com a quelcom positiu «endreçar els eixos comercials» per «millorar» l’oferta actual. Amb tot, i en una línia similar a la demanada, «a títol personal» del president de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Víctor Martín , Pascuet va desitjar «que se segueixin implicant com fins ara». Martín també es manifesta optimista tot considerant que «marca unes pautes a seguir» que demostren «un bon inici» per a «una feina que feia temps que calia fer».



L’«optimisme» desprès des de les zones definides en el pla com a «complementàries» és compartit per la presidenta d’una de les parts centrals, Vivand. Susanna Venable va valorar molt «positivament» la creació d’un «òrgan per fer el seguiment del pla i anar avaluant l’avançament del pla» perquè demostra «que no fem les coses per fer». Per la seva banda, va defensar aferrissadament la necessitat d’«unificar Vivand i Meritxell» però va aplaudir que es vulgui «donar vida al comerç pensant en el turista».



Esperança perquè el Govern s’impliqui amb el sector/ Així com coincideixen en aplaudir la nova iniciativa del departament de Turisme en favor de potenciar Andorra com a país de compres, també van esperar que realment s’implanti. «Està bé que s’hagin compromès», opinen, i creuen que «amb tota la feina de diagnosi» i anàlisi «per aplicar mesures» realitzada fins ara es pot «ser optimista» i pensar que «en aquesta ocasió sí que s’implicaran per fer del comerç» un atractiu turístic que no s’estanqui en una bona oferta pel que fa a preus sinó en el que afecta a productes.