Ordino demana col·laboració ciutadana per a la treta de neu

El Comú d’Ordino demana la participació dels residents de la parròquia, uns 4.700, per col·laborar en la campanya de treta de neu, que ja ha començat i que s’allargarà fins al 15 d’abril. Per aconseguir la col·laboració ciutadana, el comú ha editat 4.000 tríptics amb informació sobre els drets i deures ciutadans, en què recorda, per exemple, que els propietaris han de mantenir neta de neu i de gel la vorera en la part que afronta amb la seva propietat, que poden demanar producte per a desglaç i que hi ha quinze dipòsits al llarg de la parròquia en els llocs que presenten més complicacions. «Es tracta de fer palès que és cosa de tots», va subratllar ahir la cònsol menor, Gemma Riba, informa l’ANA.



Quant als mitjans tècnics i humans que posa a disposició la corporació per netejar la via, el conseller de Manteniment, Serveis i Circulació, Samuel Duró, va informar que compten amb 14 treballadors, dels quals nou són fixos, i 16 vehicles, dels quals tres s’han adquirit per a aquest hivern, «sense pujar impostos», va matisar, recordant que la treta de neu «és molt cara».



Duró també va anunciar que hi ha un pressupost previst de 15.000 euros en hores extres del personal, tot i que també compten amb una empresa que els dóna suport en cas de nevades intenses, i per a la qual s’ha pressupostat 40.000 euros. Són xifres similars a les de l’any passat.



La cònsol va afegir que es repartiran de manera gratuïta 500 rasquetes per treure la neu del parabrises del cotxe que s’entregaran al comú, tal com s’indica al tríptic informatiu.