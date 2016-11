El Govern assegura que Andorra no s’ha posicionat sobre Gibraltar

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que el comunicat que van subscriure els Estats participants a la darrera Cimera Iberoamericana, entre els quals també hi havia Andorra, i en el qual s’apuntava la necessitat de posar fi a la situació colonial de Gibraltar definida per l’ONU «era neutre». El ministre, que va llegir íntegrament el document, va insistir en què el Principat no es va posicionar ni a favor ni en contra ni d’Espanya ni del Regne Unit.Segons Cinca, el comunicat remetia l’opinió de les Nacions Unides sobre aquest conflicte i els mandataris que el van subscriure «senzillament prenen nota» de la proposta que Espanya va fer davant de la comissió de l’assemblea general de l’ONU, en la qual l’estat veí del sud demanava un estatus de cosobirania que permetés a Gibraltar quedar-se a la Unió Europea després del Brexit. «Ningú dins de la cimera estava prenent part per ningú amb aquest acte ni s’estava pronunciant sobre quina ha de ser en concret la solució ni res per l’estil», va remarcar el ministre.En el text que va llegir públicament el portaveu del Govern es posava de manifest que els mandataris iberoamericans demanaven «posar fi a una situació colonial» i instaven als governs d’Espanya i el Regne Unit a reprendre les negociacions bilaterals per assolir una solució definitiva per Gibraltar que fos beneficiosa per ambdues parts. I malgrat que va ser Espanya qui el va presentar, Jordi Cinca va reiterar que el comunicat «és molt curós en ser molt neutre».Les declaracions del portaveu van tenir lloc després que dimarts passat Socialdemocràcia i Progrés (SDP) critiqués que el cap de Govern no els informés sobre aquesta qüestió en la reunió que van mantenir divendres passat.D’altra banda, el ministre Jordi Cinca, preguntat sobre les negociacions amb la Unió Europea (UE) va indicar que el Govern no pot donar els detalls de totes les propostes que posa sobre la taula durant el procés. Amb tot, va reiterar que el posicionament del Govern «és molt clar» i que «segueix defensant que l’acord reculli les especificitats d’Andorra» així com mantenir de forma «íntegra» el contingut de l’Acord Duaner. A partir d’aquí, va afegir, «s’obre un ventall de possibilitats molt gran i Andorra s’ha d’apropar al màxim als objectius esmentats».

L’Executiu felicita el nou president dels Estats Units



-El ministre portaveu, Jordi Cinca, va valorar ahir en roda de premsa els resultats de les eleccions nord-americanes que van donar la presidència dels Estats Units al candidat republicà Donald Trump la matinada de dimecres. Cinca va saludar l’elecció de Trump i va recordar que les relacions d’Andorra amb aquest país són «excel·lents». En aquest sentit, es va referir a les paraules de l’ambaixador i cònsol dels Estats Units a Andorra, que van manifestar fa pocs dies en una visita al Principat «la voluntat d’enfortir les relacions» entre ambdós països.