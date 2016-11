Homologades les instal·lacions del Centre de Tecnificació d’Ordino

Tot un conjunt de noves perspectives se li obren a la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) amb l’homologació de les instal·lacions del Centre de Tecnificació d’Ordino. Ja no només se’n podrà beneficiar per als seus esportistes, sinó que podrà organitzar-hi competicions i ser un pol d’atracció per a atletes forans que vulguin aprofitar les característiques de la pista i de l’alçada on es troba situat el centre per a poder assolir marques.



Ahir dos jutges homologadors de la federació europea van ser a Ordino per prendre mesures i donar el vistiplau a les instal·lacions. La pista l’acabaven de col·locar eñ passat mes de gener, però fins aquest moment no han vingut a realitzar els mesuraments. Amb l’entrada de la nova junta directiva de l’ens nacional es van accelerar els contactes per a que es fes efectiu. La FAA veu amb aquesta confirmació com se li obre un ventall de possibilitats. «Podrem fer competicions aquí i no haurem de desplaçar-nos pel món», assenyala Bernat Vilella, president de l’entitat, perquè per competir en certs tipus de proves no hauran de viatjar, com a Sabadell i Bonpàs, com havien de fer fins ara. A més, «farem controls i vindrà gent de fora a participar-hi», en proves com els 60 metres llisos i tanques, i salts d’alçada, llargada i perxa. Les de fons, òbviament per espai, no es podran realitzar a Ordino i s’hauran de seguir desenvolupant a l’Estadi Comunal. En un futur la intenció és confeccionar una zona de llançaments al centre de tecnificació. L’estrena es produirà el 19 de novembre amb un control i el 21 de gener s’hi disputarà el Campionat d’Andorra.

Pista ràpida / Les característiques del tartan de la pista, amb altes prestacions pel seu gruix i el material amb què està constituïda, la fa ideal per aconseguir marques, perquè es tracta d’una superfície més ràpida que d’altres i per les condicions d’alçada on se situa Ordino, a 1.400 metres d’altitud, que permet exercir millors prestacions en aquest tipus de proves que no pas arran de mar. És un llindar ideal perquè les marques a alçades a partir dels 1.600 metres no són vàlides.



Aquesta situació no permet només atraure atletes per a competicions, sinó també per realitzar estades, com cada estiu acostumen a fer equips i federacions de diferents esports. «Tenim un espai molt bo per a que vinguin a fer concentracions. Al ser un lloc en alçada els pot interessar per varis motius i és molt probable que molta gent vingui a provar per fer la mínima», indica Vilella, destacant que també es podrà convertir en una «font de sinergies amb les federacions espanyola i catalana». Per als atletes nacionals també és un pas endavant de cara a la seva progressió. «A nivell d’entrenaments és bàsic» i permetrà «augmentar molt a nivell tècnic i esportiu. No és el mateix entrenar en unes condicions, que en unes altres», com es troben com fins ara a l’Estadi Comunal, sobretot a l’hivern amb el termòmetres marcant temperatures força baixes.

Millora pels esportistes / Abraham Férriz, com a director tècnic de la FAA, coneix de primera mà amb les condicions que han hagut de treballar des de fa un bon grapat d’anys. Sobretot després del tancament de la instal·lació que estava ubicada a Caldea. «Tenir una pista soluciona força en el dia a dia dels entrenaments», indica el tècnic, per les condicions meteorològiques que s’han de suportar quan un atleta s’exercita a l’aire lliure, amb les consegüents problemàtiques que pot suposar en forma de lesions musculars. Aquest fet «permet estar al 100% de les teves possibilitats» a l’hora d’entrenar-se i competir el que a la llarga comportarà «aconseguir millors marques i resultats». Recorda que amb la instal·lació de Caldea en marxa «vam passar a tenir dues medalles a vuit o deu en Campionats de Catalunya».



Igual que Vilella, també confia en «tenir aquí competicions interessants», i pels trets de la pista i l’alçada «la gent de fora s’animarà a venir a competir». Posa l’exemple d’anys enrera, quan l’atleta espanyol Jackson Quiñones va venir a Caldea per aconseguir la mínima per participar als Mundials. Comptar amb l’equipament d’Ordino també «significa que et pots planificar bé. La qualitat de l’entrenament canvia molt i no depèn del temps que faci».

Assemblees / La FAA celebrarà dues assembles per tal d’aprovar els elements que permetin el funcionament de l’entitat, els seus programes, i faciliti la tasca a entrenadors i esportistes. La primera serà l’1 de desembre, amb els punts a aprovar sobre reglaments i calendaris, «per a que els atletes puguin planificar la seva temporada des del primer dia», exposa Vilella. No es va poder realitzar a primers de novembre, en l’inici del nou curs, per tot el procés electoral que va produir-se i que va portar al canvi de junta directiva. La segona se celebrarà a finals de febrer i començament de març i serà de caràcter econòmic per aprovar pressupostos. «Volem que atletes i entrenadors tinguin la màxima informació possible».



D’altra banda, la federació estudia desenvolupar un pla de cara a la formació. «Estem treballant per a que els nostres jutges puguin ser homologadors», i que puguin validar instal·lacions, per a que no sigui necessari que s’hagin de desplaçar forans, com en el cas dels dos de l’ens espanyol que van ser ahir a Ordino. Es tracta de normalitzar la situació i equiparar-se amb altres organismes. Comptar amb aquestes figures permetria ser un element per «professionalitzar el nostre esport».