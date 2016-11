Notícia Les anàlisis d’ADN dels gossos desperten polèmica L’anunci de la mesura per part del Govern i els Comuns ha donat pas a una campanya per aturar-la a la xarxa Gossos jugant en una propietat privada a Sant Julià de Lòria. Autor/a: TONY LARA

Un grup de ciutadans andorrans ha iniciat una campanya a Internet –mitjançant la plataforma Change.org– per recollir signatures digitals amb l’objectiu de tirar enrere la mesura. Segons el text de presentació, els seus promotors consideren que els animals no haurien de sotmetre’s a aquesta prova que consideren «taxativa» o, en el pitjor dels casos, haurien de passar-la però «sense fer-se’n càrrec del cost».



Els creadors de la petició s’acullen a la llei andorrana per la qual els gossos representen «propietat privada» dels mateixos i que «compleixen exhaustivament amb la normativa obligatòria del Principat d’Andorra, sent vacunats, desparasitats, xipats, i legalment donats d’alta en el registre oficial d’animals de companyia». D’aquesta forma, el comunicat reclama una modificació del projecte de llei per considerar-lo «ineficient» alhora de solucionar la problemàtica. En aquest sentit, també destaca que hi ha «una gran quantitat de persones» que comparteixen aquesta línia de pensament, i creuen que pel que fet que existeixi «un gran nombre de ciutadans incívics», amb l’aplicació d’aquesta normativa acaben resultant damnificats «tots els propietaris per culpa d’una minoria».



Aquest projecte de recull de signatures –que actualment ha recollit 155 de les 200 que es demanen en només 12 hores– dóna el tret de sortida a la polèmica sobre un tema que ha causat força estralls en les sensibilitats de determinades comunitats del Principat. Caldrà veure les reaccions del Govern a una petició que, malgrat pugui semblar minoritària pel nombre de signatures que ha aplegat fins el moment, denota una rapida expansió que podria fer repensar a les autoritats governamentals la seva aplicació.