Notícia Martí admet que es va equivocar no acceptant la renúncia d'Alcobé el primer cop El cap de Govern defensa què els fets es remuntaven a quatre anys abans i que la seva dedicació havia estat impecable

El cap de Govern, Toni Martí, ha reconegut aquest dijous en seu parlamentària que es va equivocar no acceptant la renúncia del ministre Jordi Alcobé quan li va presentar la primera vegada. Martí ha assegurat que Alcobé va tenir més lucidesa que ell mateix perquè "ell sí que va saber llegir la situació" i, per tant, ha assumit públicament la seva responsabilitat d'haver "deixat passar aquestes tres setmanes". Martí ha assegurat que inicialment va decidir mantenir-lo en el càrrec "perquè els fets es remuntaven a 4 anys abans, la seva dedicació havia estat impecable i perquè no hi va haver cap interferència entre aquella relació professional i la seva vocació de servei". El cap de Govern ha fet aquestes declaracions responent a les preguntes del conseller d'SDP Víctor Naudi, mentre que per part del PS, Pere López ha retirat la pregunta que també havia presentat sobre la qüestió després que Jordi Alcobé dimitís finalment dissabte passat.



El cap de Govern ha justificat que en un primer moment el mantingués en el càrrec perquè, al seu entendre, compaginar una relació professional amb BPA amb el seu càrrec de ministre no va influir en la seva dedicació al Govern i tampoc suposava un conflicte d'interessos. Martí considera que la Llei de Govern estableix aquesta incompatibilitat per configurar el càrrec de ministre com a activitat de dedicació plena i per evitar conflictes d'interessos, però ha assegurat que en el cas d'Alcobé "no hi va haver ni un problema ni l'altre", perquè "ningú no podrà dir que la dedicació del ministre fos insuficient, ja que en les últimes dècades hi ha pocs ministres amb el balanç de feina feta que pot presentar ell". Tampoc hi veu un conflicte d'interessos perquè quan es va haver de fer front a la crisi de BPA, Alcobé va fer confiança a les decisions del Govern malgrat que mantingués una relació personal amb els dirigents de l'entitat. "Alcobé ha tingut clar en tot moment on estava l'interès general per sobre de l'interès particular".



El conseller general Víctor Naudi ha retret al cap de Govern que durant la sessió d'aquest dijous hagi parlat en tot moment del compliment de les lleis i que, en canvi, Martí hagi estat incomplint la llei mantenint Jordi Alcobé en el càrrec durant tres setmanes. En aquest sentit, Naudi li ha demanat que reconegués aquest incompliment i que demanés excuses, acusant-lo de ser un mal exemple i de crear un precedent envers la ciutadania.



Davant d'això, Martí ha dit que no pensava demanar excuses sinó explicar la veritat del que va passar. Així, ha admès que es va equivocar, i ha explicat que Jordi Alcobé el va trucar mentre ell estava a la Cimera Iberoamericana per reafirmar-se en la seva decisió inicial perquè "des del començament ell tenia clar que havia de plegar". "Dijous passat en vam parlar en profunditat, divendres vaig informar al Govern i dissabte ho vam fer públic", ha afegit. "Potser vaig fer un mal judici", ha reconegut, mentre que en canvi, Alcobé "sí que va saber llegir millor la situació que jo", "va tenir més lucidesa que el mateix cap de Govern". Així, Martí ha assumit "la plena responsabilitat de deixar passar aquestes tres setmanes", tot reconeixent que "l'hauria hagut d'escoltar des del primer dia i no vaig fer-ho".