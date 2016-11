A la tardor torna l’Andorra a Taula

Fins el 28 de novembre podem gaudir de les jornades gastronòmiques Andorra a Taula que enguany arriben a la seva desena edició i han estat organitzades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) amb la col·laboració de Damm i Andorra Turisme. En aquesta edició els productes recomanats han estat els de proximitat i els llegums. Els llegums, perquè la FAO ha declarat l’any 2016 any Internacional del llegums i són un aliment important en l’alimentació de tots els països. Així ho va explicar Sílvia Calvó, Ministra d’Agricultura, en la presentació de les jornades, recordant que «els llegums són un aliment que forma part d’una nova manera de viure més sostenible i millor per a la nostra salut i la del planeta».

Un total de 33 establiments participants (24 d’Andorra i Escaldes, 4 d’Ordino, 4 de la Massana i 1 de Sant Julià) ofereixen els menús gastronòmics de l’Andorra a Taula, que en aquesta desena edició confirma la consolidació de l’esdeveniment.

En totes les enquestes, la cuina és un dels elements més valorats d’un destí turístic. Un dels objectius de la UHA es fer d’Andorra un país de destinació gastronòmica i l’ Andorra a Taula pot contribuir, poc a poc, aconseguir la fita amb la col·laboració de tothom.

Com en cada edició hi ha dos tipus de menús: el de degustació compost per aperitiu, 4 plats i postres i el tradicional compost per aperitiu i a escollir entre dos primers, dos segons i dos postres. Respecte als preus van des dels 20 a 35€. Com podeu veure n’hi ha per a tots els gustos i preus.

En la darrera edició es va arribar als 7.000 menús, l’organització espera poder superar aquesta xifra.

Com a novetat tenim l’aplicació de Gastronosfera, que ens proporciona informació de tots els establiments participants així com dels menús que ofereixen i els preus del mateixos. Aquesta eina, a més, permet la geolocalització dels establiments, facilitant la feina als visitants.

Bon profit i gaudiu de les petites joies que han creat els restauradors, per a aquestes jornades.