La CTP es compromet amb el patrimoni natural

Els representants dels set territoris que conformen el Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) van reunir-se ahir a la ciutat francesa de Bordeus durant el 36e Consell Plenari. Els representants de cadascuna de les regions refermen amb aquest esdeveniment el seu compromís amb la comunitat, un projecte comú emprès ja fa més de 30 anys i que s’ha convertit en un actor de primer ordre en matèria de cooperació transfronterera a nivell europeu.



En la reunió d’ahir va signar-se la Declaració Comuna de Presidents, amb la qual es comprometen a «col·laborar per superar les dificultats i reduir els riscos del territori pirinenc, preservar la seva riquesa natural i cultural i desenvolupar el seu potencial econòmic en l’espai transfronterer». La conservació del patrimoni natural és una altra de les seves missions, representada per l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC). Així mateix, durant el Consell Plenari de la CTP també es va reflexionar sobre l’estratègia d’aquesta, que pretén convertir-se en el full de ruta per a la institució durant els propers anys. A més, aquesta comunitat és l’autoritat de gestió del programa europeu Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020), havent-se aprovat un total de 58 projectes durant aquest any, que compten amb 71,2 milions d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).