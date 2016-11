Més de 10.000 euros recollits per als refugiats sirians

El balanç final de la campanya en favor dels refugiats pel conflicte armat de Síria, encetada per la Plataforma d’ONG d’Andorra i la companyia telefònica nacional durant l’abril d’aquest any va presentar-se ahir de forma oficial. En total, les trucades dels clients al telèfon 141 van suposar un total de 5.000 euros que, sumats a la mateixa quantitat que l’operadora de telecomunicacions va fer com a aportació extra per doblar la xifra, suma un total de 10.000 euros que es destinaran a accions humanitàries.



Andorra Telecom va aportar el número de telèfon 141 que, amb un total de 2.501 trucades rebudes, va suposar una eina molt important pel que fa al suport ecònomic que rebran les persones refugiades. EL destí dels diners seran les entitats internacionals desplaçades que, conjuntament amb l’Agència de l’ONU pels Refugiats, realitzen accions de suport, assistència i protecció a les persones internades en diferents camps de refugiats ubicats per tota Europa.



Cal recordar que el nombre de persones desplaçades pel conflicte siri ascendeix als 4,8 milions de persones en un conflicte que compleix cinc anys i que, malgrat tot, continua suposant una amenaça per la pau i la seguretat de les famílies del país. Entre les accions que es duen a terme mitjançant les organitzacions es troba el subministrament de roba, campanyes de vacunació, instal·lació de lavabos i repartiment de material escolar entre d’altres.