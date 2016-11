Vall Banc busca convertir-se en una referència mundial

Costa molt de creure el que esta passant a Andorra amb el cas BPA. Quan una "entitat financera" que es presenta com un Banc, diu que vol ser "referència mundial", desprès de ser l'adjudicatària (amb mètodes certament opacs) des de fa mesos, i a hores d'ara, no poder operar amb dòlars, no poder operar per tenir bloquejades les carteres dels clients (2.400 M€), no atendre als clients en els serveis i drets mes fonamentals, cobrar un 0,5% per manegament d'efectiu, no respondre al requerimen... Llegir més