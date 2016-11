Caballero rellevarà de Matha a l’Ambaixada de França

L’Ambaixada de França ha confirmat que Ginette de Matha deixa el càrrec i la substituirà la diplomàtica Jocelyn Caballero, representant permanent de França al Consell d’Europa i representant especial del Ministeri d’Exteriors francès en la coordinació de la lluita internacional contra la pirateria.



De Matha va prendre possessió del càrrec d’ambaixadora de França a Andorra el primer de juny del 2014, quan va substituir Zair Kédadouche, l’ambaixador que va denunciar racisme al Quai d’Orsay. El primer acte gran de De Matha va ser la visita del copríncep francès, François Hollande, que va ser al país els dies 12 i 13 de juny convidat per celebrar la inauguració oficial de l’edifici del Consell General. Durant els dos anys i mig que De Matha ha residit a Andorra, ha viscut moments difícils com els atemptats a Niça de juny o els de París de fa un any.



Encara no hi ha data oficial per a la marxa de l’ambaixadora i la presa de possessió de Caballero. De Matha, però, ha organitzat una recepció privada de comiat el dimarts que ve, dia 15.