L’urgellenca Mònica López recull el Premi Ondas

La meteoròloga urgellenca Mònica López Moyano va recollir dimecres d’aquesta setmana el Premi Ondas 2016 com a Millor Presentadora de Televisió. La tradicional gala de lliurament dels guardons estatals de la comunicació va tenir com a escenari el Gran Teatre del Liceu, a Barcelona.



El jurat va justificar la concessió de l’Ondas a López «per la innovació en el format de la informació meteorològica i per destapar la curiositat dels espectadors, tot emprant eines televisives diferents». La meteoròloga va mostrar-se emocionada per aquest reconeixement, que va voler compartir amb els companys de professió amb el mateix objectiu de «recollir informació rigorosa i donar-li forma perquè l’espectador l’entengui». Així, va fer un agraïment a Televisió de Catalunya per ser el lloc on va créixer com a presentadora, així cpm també a TVE per ser el lloc on «va fer-se gran». És la primera vegada que una professional de la comunicació nascuda a l’Alt Pirineu rep aquest guardó.



López, que va debutar en la previsió del temps a Via Digital i entre els anys 2004 i 2008 va ser presentadora de TV3 –així com també va participar al programa ‘Els matins, presentat llavors per Josep Cuní– és actualment cap de Meteorologia de TVE i presenta la previsió del temps als informatius de la cadena estatal, càrrec que ostenta des del juny de 2008, quan va substituir José Antonio Maldonado.